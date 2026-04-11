Κύπρος: Ένας νεκρός από την κατάρρευση πολυκατοικίας, αναφορές για έναν εγκλωβισμένο -Δείτε φωτογραφίες και βίντεο - iefimerida.gr

Ένας νεκρός, σύμφωνα με πληροφορίες, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στην Κύπρο που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Όπως μεταδίδει το philenews, μετά από προσπάθειες ωρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανασύρθηκε γύρω στις 17:30 ένα άτομο από τα συντρίμμια, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα συντρίμμια υπάρχει εγκλωβισμένο τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο.

Στην πολυκατοικία διέμεναν αλλοδαποί αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτίριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτίριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.



