Κυπριακό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την παράνομη επίσκεψη Φιντάν στα κατεχόμενα -«Νέα πρόκληση από την Τουρκία» - iefimerida.gr

Την έντονη καταδίκη της για την παράνομη επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στα κατεχόμενα εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για μία ακόμη πρόκληση εκ μέρους της Άγκυρας με την επίσκεψη να συνιστά νέα παραβίαση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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Το κυπριακό ΥΠΕΞ τονίζει ότι με την ενέργειά του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στέλνει μηνύματα αδιαλλαξίας και περιφρόνησης προς τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, υπογραμμίζει την αντίφαση ανάμεσα στη στάση της Τουρκίας και τις διεθνείς της επιδιώξεις, καθώς η Άγκυρα διεκδικεί την εκλογή υποψηφίου της στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ παραμένει υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καταγράφει τη συνεχιζόμενη απόκλιση της Τουρκίας από τις υποχρεώσεις της.

«Σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής δραστηριότητας, η Τουρκία επιβεβαιώνει την πλήρη περιφρόνησή της προς τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καταλήγοντας, η Λευκωσία επαναλαμβάνει τη σταθερή της δέσμευση για την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

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Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει, η απόφαση για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών εξακολουθεί να εξαρτάται από τη στάση της Τουρκίας.