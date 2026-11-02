Απίστευτο: Χάκαραν τα ψυγεία στα σούπερ μάρκετ σε Σουηδία και Βέλγιο και άλλαξαν τις θερμοκρασίες ως 50 βαθμούς επάνω! - iefimerida.gr

Αυξήθηκε απότομα η θερμοκρασία σε καταψύκτες και ψυγεία σουηδικών και βελγικών σούπερ μάρκετ με ένα από τα καταστήματα να κάνει λόγο για κυβερνοεπίθεση.

Κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ψύξης και κατάψυξης δεκάδων σούπερ μάρκετ στη Σουηδία και το Βέλγιο σημειώθηκε τη νύχτα, προκαλώντας απότομη άνοδο της θερμοκρασίας σε ψυγεία και καταψύκτες και θέτοντας σε κίνδυνο μεγάλες ποσότητες τροφίμων, μεταδίδει η βελγική Le Soir. Οι επιθέσεις επηρέασαν καταστήματα μεγάλων αλυσίδων, μεταξύ των οποίων οι ICA, Coop, Delhaize, Carrefour και Spar, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι θερμοκρασίες έφτασαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

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Τα περιστατικά προκαλούν ανησυχία, καθώς θυμίζουν τη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση που είχε σημειωθεί στη Γαλλία στα μέσα Οκτωβρίου, όταν χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ψύξης εκατοντάδων σούπερ μάρκετ.

Συναγερμός στη Σουηδία

Στη Σουηδία, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ICA και Coop επιβεβαίωσαν ότι αρκετά καταστήματά τους αντιμετώπισαν προβλήματα στα συστήματα ψύξης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εκπρόσωπος της ιδιωτικής αλυσίδας ICA δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι «γνωρίζουμε πως ένας περιορισμένος αριθμός καταστημάτων επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ένα περιστατικό που είχε επιπτώσεις στα συστήματα ψύξης και κατάψυξης».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση καταστήματος της ICA στον δήμο Sjöbo, το οποίο ενημέρωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι τα συστήματα ψύξης του είχαν παραβιαστεί. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η θερμοκρασία στους καταψύκτες είχε ρυθμιστεί στους 50 βαθμούς Κελσίου, ακριβώς όπως είχε συμβεί και στην αντίστοιχη επίθεση στη Γαλλία.

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«Λυπούμαστε πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή πετάμε τα προϊόντα», ανέφερε η επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι τα τρόφιμα δεν μπορούσαν πλέον να διατεθούν προς πώληση.

Από την πλευρά της, η Coop ενημέρωσε την εφημερίδα Aftonbladet ότι έξι καταστήματά της είχαν επηρεαστεί από παρόμοια περιστατικά. Οι δύο αλυσίδες προσπαθούν να εξακριβώσουν την πλήρη έκταση του προβλήματος.

Στο στόχαστρο δεκάδες καταστήματα στο Βέλγιο

Παρόμοια επίθεση σημειώθηκε και στο Βέλγιο, όπου επηρεάστηκαν δεκάδες καταστήματα των αλυσίδων Delhaize και Carrefour, καθώς και πέντε καταστημάτων Spar.

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Σύμφωνα με το RTL Info, αρκετοί υπεύθυνοι καταστημάτων έλαβαν μήνυμα από την Delhaize περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με το οποίο ενημερώνονταν ότι οι θερμοκρασίες στις εγκαταστάσεις ψύξης άρχιζαν να ανεβαίνουν. Σε αρκετά σημεία πώλησης διαπιστώθηκε το ίδιο πρόβλημα. Tα ψυγεία, και κυρίως οι καταψύκτες, παρουσίασαν απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία έφτασε περίπου τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Το πρόβλημα καταγράφηκε τόσο στη Φλάνδρα όσο και στη Βαλλονία. Επηρεάστηκαν κυρίως καταστήματα Shop & Go που βρίσκονται δίπλα σε πρατήρια καυσίμων της Q8, καταστήματα Proxy Delhaize, αλλά και ορισμένα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων.

Μπροστά στον κίνδυνο καταστροφής των εμπορευμάτων, υπεύθυνοι και εργαζόμενοι έσπευσαν στα καταστήματα για να περιορίσουν τις ζημιές. Ορισμένοι μάλιστα φέρεται να επιστράτευσαν φορτηγά-ψυγεία, προκειμένου να διασώσουν τα προϊόντα τους.

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Πώς κατάφεραν να παραβιάσουν τα συστήματα ψύξης

Στην επίθεση φαίνεται πως οι χάκερ απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ψύξης και τροποποίησαν τις ρυθμίσεις λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, έθεσαν τους εξατμιστές των συστημάτων σε λειτουργία απόψυξης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό των ψυγείων και των καταψυκτών.

Το περιστατικό επηρέασε ακόμη και την αλυσίδα κρεοπωλείων De Laet and Van Haver, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην Αμβέρσα. Οι συναγερμοί στα καταστήματά της ενεργοποιήθηκαν στις 3 τα ξημερώματα, όταν διαπιστώθηκε ότι οι ρυθμίσεις των συστημάτων ψύξης είχαν αλλάξει εξωτερικά.

«Οι ρυθμίσεις αυτές τροποποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ψύξης», εξήγησε στο βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga ο Βέρνερ Μούιλ, επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών του ομίλου. Όπως διευκρίνισε, «οι εξατμιστές είχαν τεθεί σε λειτουργία απόψυξης, γεγονός που προκάλεσε τη θέρμανση των εξαρτημάτων στο εσωτερικό των ψυγείων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απόψυξη».

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Στην περίπτωση της συγκεκριμένης αλυσίδας, οι υπεύθυνοι αντέδρασαν εγκαίρως και κατάφεραν να σταματήσουν τη διαδικασία πριν οι θερμοκρασίες φτάσουν σε επικίνδυνα επίπεδα.

Zημιές και σύνδεση με την επίθεση στη Γαλλία

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Sabcobel, εταιρείας που ειδικεύεται στην εγκατάσταση συστημάτων ψύξης, Στέφαν Μόελανς, οι τεχνικοί κινητοποιήθηκαν από τη 1 μετά τα μεσάνυχτα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

«Προσωπικά είμαι ξύπνιος από τις 2 τα ξημερώματα. Περάσαμε ολόκληρη τη νύχτα και το πρωί αποσυνδέοντας από το δίκτυο τις εγκαταστάσεις που είχαν επηρεαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παρά τις προσπάθειες, ορισμένα καταστήματα αναμένεται να υποστούν οικονομικές απώλειες και να αναγκαστούν να πετάξουν προϊόντα που δεν μπορούν πλέον να διατεθούν με ασφάλεια.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στο Βέλγιο φέρεται να είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη της επίθεσης στη Γαλλία στις αρχές και τα μέσα Οκτωβρίου, η οποία είχε πλήξει περίπου 150 καταστήματα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ενώ η γαλλική αστυνομία είχε κάνει λόγο για εκατοντάδες επηρεασμένα σούπερ μάρκετ.