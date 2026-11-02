Μυστήριο με την κυβερνοεπίθεση σε Ουκρανία και Ρωσία, μεγάλη αναστάτωση -Εστάλησαν «112» για... βαλλιστικούς πυραύλους, ραδιενεργές απειλές - iefimerida.gr

Σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της εφαρμογής Air Alert, που ενημερώνει τους πολίτες της Ουκρανίας για αεροπορικές επιδρομές, προκάλεσε κυβερνοεπίθεση, με συνέπεια να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η ομάδα διαχείρισης της εφαρμογής επιβεβαίωσε την παρέμβαση με ανακοίνωσή της στο Telegram, στην οποία ανέφερε:

«Σήμερα, μη εξουσιοδοτημένα άτομα παρενέβησαν στην εφαρμογή. Απενεργοποιήσαμε τις ειδοποιήσεις push και αναστείλαμε προσωρινά τη λειτουργία της. Η εφαρμογή δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα, επομένως δεν υπάρχει απειλή για τους χρήστες. Παρακαλούμε μην πατάτε σε συνδέσμους από ύποπτες ειδοποιήσεις. Η ομάδα εργάζεται για την αποκατάσταση της εφαρμογής. Ζητούμε συγγνώμη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ψεύτικες προειδοποιήσεις στην Ουκρανία

Νωρίτερα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε αναγκαστεί να διαψεύσει πληροφορίες περί ραδιενεργού απειλής στη χώρα, καθώς τα προβλήματα στην εφαρμογή είχαν προκαλέσει ανησυχία.

Η εφαρμογή Air Alert εμφάνισε ψευδείς συναγερμούς για πυρηνική απειλή και ραδιενέργεια, πιθανή χημική επίθεση και ένοπλες συγκρούσεις στους δρόμους του Κιέβου και άλλων περιοχών. Μεταξύ των παραπλανητικών μηνυμάτων υπήρχε και αναφορά στον ρωσικό υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik, με τον ισχυρισμό ότι είχε εκτοξευθεί εναντίον της χώρας, μετέδωσε το Reuters.

Το υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας κάλεσε τους πολίτες να ενεργοποιήσουν τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα μέχρι την αποκατάσταση της υπηρεσίας. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και τα υπόλοιπα συστήματα προειδοποίησης εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυβερνοεπίθεση και στη Ρωσία

Την ίδια ώρα, κυβερνοεπίθεση δέχθηκε και η εφαρμογή του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών, με συνέπεια τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στους πολίτες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλέστηκε το ίδιο το υπουργείο.

Οι ρωσικές αρχές εργάζονταν για την αποκατάσταση της εφαρμογής, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.



Οι κυβερνοεπιθέσεις στις εφαρμογές έκτακτης προειδοποίησης Ρωσίας και Ουκρανίας σημειώθηκαν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς συνέπεσαν με τη λήξη της ﻿εξαήμερης τοπικής εκεχειρίας στην περιοχή της Χερσώνας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνει το Al Jazeera, η προσωρινή κατάπαυση του πυρός, που είχε επιτρέψει την απομάκρυνση αμάχων από την κατεχόμενη πόλη Ολέσκι, έληξε την Κυριακή, με τις ουκρανικές αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενες νέες ρωσικές επιθέσεις.

Στην Ουκρανία, η Air Alert χρησιμοποιείται για την έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, ενώ στη Ρωσία η αντίστοιχη εφαρμογή ενημερώνει για επιθέσεις drones και άλλες απειλές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών διευκρίνισε ότι το ευρύτερο σύστημα πολιτικής προστασίας δεν επηρεάστηκε από την κυβερνοεπίθεση, καθώς οι πολίτες εξακολουθούσαν να λαμβάνουν προειδοποιήσεις μέσω σειρήνων, μεγαφώνων, SMS, τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.