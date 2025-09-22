 Χάκερ χτύπησαν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια -Επανέρχονται σιγά-σιγά τα συστήματα, η ανακοίνωση - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Χάκερ χτύπησαν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια -Επανέρχονται σιγά-σιγά τα συστήματα, η ανακοίνωση

Βρετανία
Χάος στα αεροδρόμια της Βρετανίας / Φωτογραφία: ASSOCIATED PRESS
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται στα συστήματα αυτόματου check-in ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση.

Η ENISA πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της ότι υπηρεσίες επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα.

Πρόβλημα στο αυτόματο check-in ευρωπαϊκών αεροδρομίων

Χάκερς πραγματοποίησαν την Παρασκευή κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας -- το πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη--, όπως και σε αυτά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου εξακολουθεί να λειτουργεί μετ’ εμποδίων, την ώρα που σήμερα αναμένονται σε αυτό περισσότεροι από 92.000 ταξιδιώτες – αριθμός σαφώς υψηλότερος από τον κανονικό λόγω του μαραθωνίου που πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Νωρίτερα σήμερα η Collins επεσήμανε ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση και πρόσθεσε ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αναβάθμισης του λογισμικού της που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

