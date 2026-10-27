Ιταλία: Κυβερνοεπίθεση στη Βουλή -Στο στόχαστρο τα email της Μελόνι - iefimerida.gr

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε το πληροφοριακό σύστημα της Βουλής της Ιταλίας με στόχο λογαριασμούς email βουλευτών, μεταξύ των οποίων και εκείνον της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Την είδηση μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ενώ πηγές της κυβέρνησης στην Ιταλία σημείωσαν ότι το email της Τζόρτζια Μελόνι δεν ήταν εκείνο που χρησιμοποιεί για την κυβερνητική επικοινωνία.

Τέτοιου είδους επιθέσεις «σημειώνονται καθημερινά»



Το γραφείο Τύπου της ιταλικής Βουλής υπογράμμισε ότι το περιστατικό δεν συνιστά κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς τέτοιου είδους επιθέσεις «σημειώνονται καθημερινά». «Έχουν εφαρμοστεί όλα τα μέτρα προστασίας», ανέφερε, σύμφωνα με το ANSA.

Υπενθυμίζεται πως τον προηγούμενο μήνα, το AfD στη Γερμανία έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης, χιλιάδες email να διαρρέουν.