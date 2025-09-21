Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση: Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακυρώνει το 50% των αυριανών πτήσεων - iefimerida.gr

Συνεχίζονται τα προβλήματα με το σύστημα τσεκ-ιν που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με αυτό τον Βρυξελλών να ανακοινώνει ακυρώσεις πτήσεων.



Συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο από αυτό.



Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως η Collins Aerospace, η πάροχος του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των επιβατών, δεν έχει ακόμα παραδώσει μια ασφαλή επικαιροποιημένη εκδοχή του λογισμικού που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ