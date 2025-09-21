Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Προς ακύρωση σχεδόν οι μισές πτήσεις της Κυριακής -Ερωτήματα για την ασφάλεια - iefimerida.gr

Ημέρα καθυστερήσεων αναμένεται η σημερινή στο Χίθροου μετά από κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετά αεροδρόμια της Ευρώπης.

Λονδίνο και Βρυξέλλες αντιμετώπισαν τα περισσότερα προβλήματα μετά την κυβερνοεπίθεση που επηρέασε το σύστημα check-in και αποσκευών.

Αρκετές πτήσεις χθες ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν σημαντικά, επηρρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες και σήμερα, κυρίως στα δύο αυτά αεροδρόμια, αναμένονται καθυστερήσεις.

Στις Βρυξέλλες μάλιστα, έχουν ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεών τους για σήμερα, Κυριακή.

Η RTX, η οποία κατέχει τον πάροχο λογισμικού Collins Aerospace, δήλωσε ότι «είχε επίγνωση μιας διακοπής που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» στο σύστημά της σε «επιλεγμένα αεροδρόμια».

«Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες check-in» ανέφεραν.

Σύμφωνα με το BBC η κατάσταση στο Χίθροου βελτιώθηκε τη νύχτα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις.

Εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας δήλωσε ότι συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο Μεταφορών για να κατανοήσει πλήρως τις επιπτώσεις του περιστατικού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση». Ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το περιστατικό ήταν «εκτεταμένο ή σοβαρό» και ότι συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για την «αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών».

Εκατοντάδες πτήσεις ωστόσο καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν.

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου δήλωσε ότι τόσο το ίδιο όσο και το αεροδρόμιο του Κορκ υπέστησαν «μικρές επιπτώσεις» από την κυβερνοεπίθεση.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός συνδυασμένης ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τα μισά προγράμματα πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ως τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Πιθανή ρωσική εμπλοκή

Αν και ακόμη δεν έχουν εντοπίσει από πού προέρχεται η κυβερνοεπίθεση, στη Βρετανία βλέπουν τη Ρωσία.

Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, ενώ σημειώνεται πως δεν αποκλείουν την εμπλοκή «εγκληματικών συμμοριών».

«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν την επίθεση. Ορισμένοι ειδικοί στον κυβερνοχώρο υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για επίθεση ransomware, αλλά σημειώστε ότι αυτές μπορούν να διαπραχθούν και από κρατικά χρηματοδοτούμενους φορείς» ανέφερε βρετανός αξιωματούχος.

Πολλές συμμορίες χάκερ έχουν την έδρα τους στη Ρωσία ή σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες, μερικές από τις οποίες πιστεύεται ότι έχουν δεσμούς με το ρωσικό κράτος.

Τα συστήματα στα αεροδρόμια έχουν δείξει πως είναι ιδιαίτερα ευάλωτα με χαρακτηριστικό παράδειγμα πέρυσι την κατάρρευσή τους εξαιτίας μιας ελαττωματικής ενημέρωσης λογισμικού από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Crowdstrike, που προκάλεσε παγκόσμιο χάος. Το περιστατικό τότε φανέρωσε τις αδυναμίες και την ευαλωτότητα των ψηφιακών συστημάτων που εξακολουθεί να υφίσταται.