Εφετείο απέρριψε και πάλι το αίτημα της κυβέρνησης Tραμπ να μην καταμετρηθούν 20.000 ψήφοι στην Καλιφόρνια - iefimerida.gr

Αμερικανικό Εφετείο απέρριψε την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που ζητούσε να απαγορευτεί προσωρινά στην Καλιφόρνια η καταμέτρηση επιστολικών ψήφων από περισσότερους από 20.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, για τους οποίους η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι ενδέχεται να μην είναι Αμερικανοί πολίτες.

Είναι η δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα που το 9ο Εφετείο, που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο, αρνείται το κατεπείγον αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

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Οι Ρεπουμπλικάνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δίνουν μάχη για να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές της προσεχούς Τρίτης. Η κυβέρνηση επιχείρησε να ασκήσει πιέσεις σε πολιτειακούς αξιωματούχους ισχυριζόμενη ότι ψηφίζουν και άτομα που δεν είναι Αμερικανοί, αν και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Με ψήφους 2 έναντι 1 το Εφετείο αρνήθηκε να εκδώσει εντολή απαγορεύοντας στην Καλιφόρνια να μετρήσει τις ψήφους, αφού οι δικαστές σημείωσαν ότι κατώτερο δικαστήριο είχε ήδη κρίνει πως αυτή η «λίστα» της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να μην είναι απολύτως αξιόπιστη. «Υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος, ικανοποιώντας το αίτημα των ΗΠΑ (σ.σ. της κυβέρνησης) να οδηγηθούμε σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων» για χιλιάδες ανθρώπους, ανέφεραν οι δικαστές Μαρκ Μπένετ (διορισμένος από τον Τραμπ) και Γκάμπριελ Σάντσες (διορισμένος από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

ΑΠΕ ΜΠΕ