Το «κρυφό» μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola -Τι αποκαλύπτει ειδικός - iefimerida.gr

Το λογότυπο της Coca-Cola είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο παγκοσμίως.

Το συναντάμε παντού, από ψυγεία και κουτάκια μέχρι αφίσες, διαφημίσεις και μπουκάλια. Έχει γίνει τόσο οικείο που σπάνια το προσέχουμε με προσοχή. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται τώρα, αυτό το γνώριμο σχέδιο κρύβει μέσα του ένα «μυστικό» μήνυμα που ελάχιστοι είχαν εντοπίσει μέχρι σήμερα. Ο ειδικός στο branding και στον σχεδιασμό λογοτύπων, Ρίτσαρντ Λάου, υποστηρίζει ότι ένα γράμμα στη λέξη Coca κρύβει ένα υποσυνείδητο σύμβολο.

Διαβάστε γιατί η Coca-Cola επέλεξε να ενσωματώσει αυτό το κρυφό μήνυμα στο λογότυπό της.