Κροατία: Θανατώνονται 12.000 ζώα μετά από εντοπισμό αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε μεγάλη φάρμα - iefimerida.gr

Οι κροατικές αρχές ξεκίνησαν τη θανάτωση σχεδόν 12.000 ζώων μετά τον εντοπισμό του εξαιρετικά μεταδοτικού και θανατηφόρου ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε μεγάλη φάρμα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ακίνδυνη για τον άνθρωπο, η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ASF) είναι μια ιογενής αιμορραγική νόσος με ποσοστό θνησιμότητας που πλησιάζει το 100% για χοίρους και αγριόχοιρους.

Κανένα εμβόλιο δεν έχει ακόμη εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η Κροατία είναι μέλος. Η εξάπλωσή της νόσου μπορεί να σταματήσει τις εξαγωγές κρέατος και η ανίχνευσή της οδηγεί σε άμεση προληπτική θανάτωση.

«Η (ευθανασία) ξεκίνησε από τους εθνικούς εποπτικούς φορείς, σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της φάρμας» όπου εντοπίστηκε η επιδημία, δήλωσε σήμερα σε μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Γεωργίας της Κροατίας Ντέιβιντ Βλάιτσιτς. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, περίπου 10.000 χοίροι θα σφαγιαστούν σε αυτή τη φάρμα στη Σοκόλοβα (ανατολικό τμήμα της χώρας) και περίπου 1.600 σε μια άλλη φάρμα στην ίδια περιοχή, που είναι γνωστή για τις πολλές χοιροτροφικές της μονάδες.

Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε ο ιός σε αυτό το υπερσύγχρονο αγρόκτημα δεν είναι ακόμη γνωστός, αλλά σύμφωνα με τον υπουργό, προκλήθηκε «κατά 99% από ανθρώπινο παράγοντα».

Οι αρχές έχουν επιβάλει παρακολούθηση σε 54 αγροκτήματα με περισσότερα από 1.000 ζώα και έχουν αυστηροποιήσει τους συνοριακούς ελέγχους, πρόσθεσε ο υπουργός.

«Το γεγονός είναι ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί και σίγουρα θα είναι απαραίτητο να ληφθούν κάπως πιο ριζοσπαστικά μέτρα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντέιβιντ Μποζίνοβιτς, προσθέτοντας ότι ενδέχεται επίσης να αναπτυχθεί ο στρατός.

Η Κροατία είχε περισσότερους από 873.000 χοίρους στα αγροκτήματά της το 2024 και εξήγαγε περισσότερους από 285.600 χοίρους, αξίας περίπου 57 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία.

