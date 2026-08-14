Μεγάλη πυρκαγιά στην Κροατία: Ένας άνθρωπος νεκρός και άλλοι 10 είναι σοβαρά τραυματίες - iefimerida.gr

Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στην περιοχή όπου μαινόταν μεγάλη πυρκαγιά στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στις κροατικές ακτές της Αδριατικής, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 40 ανθρώπων, ανέφερε η αστυνομία.

«Κατά τις έρευνες στην περιοχή που κάηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής Σπλιτ, σε ανακοίνωση που διαβίβασε προς το Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι θα διενεργηθεί έρευνα στο σημείο, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες θανάτου.

Πλάνα-σοκ από την χθεσινοβραδινή πυρκαγιά

Μεγάλη πυρκαγιά έχει προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον 40 ανθρώπων, δέκα από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση, στην περιοχή της πόλης Ομίς, στο κέντρο της κροατικής ακτογραμμής, και σημαντικές υλικές ζημιές σε αρκετές κατοικημένες περιοχές αυτής της τουριστικής ζώνης.