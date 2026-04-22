Σοκάρει η γυναικοκτονία στην Κρήτη: Πυροβόλησε την Ελευθερία εξ επαφής στο κεφάλι ο πρώην της -Οι σκηνοθεσίες για να κρύψει τα ίχνη του - iefimerida.gr

Τραγικό επίλογο είχε η υπόθεση εξαφάνισης της άτυχης Ελευθερίας, η οποία βρέθηκε νεκρή με σφαίρα στο κεφάλι από τον πρώην σύντροφό της, κοντά στο χωριό Αγία Βαρβάρα στην Κρήτη.

Η 43χρονη αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή, από τις Δάφνες Ηρακλείου.

Οι αστυνομικές αρχές της περιοχής ξεκίνησαν εντατικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο τα στοιχεία που έρχονταν σιγά σιγά στην επιφάνεια δεν προμήνυαν θετικές εξελίξεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρήτη: Το σημείο που βρέθηκε η σορός της 43χρονης -Τι είδε ο ιατροδικαστής

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το iefimerida.gr, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο το απόγευμα της Τετάρτης, η 43χρονη βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του οχήματός της με σφαίρα από εννιάρι πιστόλι στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Η άτυχη γυναίκα -μητέρα τριών παιδιών- φαίνεται πως πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού του αυτοκινήτου της, με τον δράστη να βρίσκεται έξω ακριβώς από το παράθυρό της.

Η σορός της Ελευθερίας εντοπίστηκε περίπου στις 6 το απόγευμα μέσα στο αυτοκίνητό της σε αγροτική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα των Αρχών έχουν «χαρτογραφηθεί» και οι κινήσεις του 38χρονου την ημέρα της εξαφάνισης, μέσα από κάμερες ασφαλείας και λοιπά στοιχεία, που ενισχύουν την εικόνα της δολοφονίας.

Ουσιαστικά, η υπόθεση άρχισε να εξιχνιάζεται όταν χθες ο 38χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας βρέθηκε νεκρός.

Ο 38χρονος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο κεφάλι, η οποία βρέθηκε δίπλα του, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Το ξωκλήσι όπου βρέθηκε νεκρός ο 38χρονος﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε δώσει κατάθεση για την εξαφάνιση της Ελευθερίας

Ο 38χρονος είχε δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του και υποστήριζε ότι δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση.

Ο ίδιος φέρεται να είπε πως είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες, την ίδια περίοδο που πέθανε ο πατέρας της Ελευθερίας εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων υγείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρέ-καρέ οι στιγμές πριν από τη δολοφονία -Οι κινήσεις του 38χρονου αυτόχειρα, πώς έδρασε

Οι αστυνομικές αρχές είχαν αρχίσει ήδη να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, παρακολουθώντας από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες τις κινήσεις του 38χρονου την Κυριακή, την ημέρα δηλαδή που εξαφανίστηκαν τα ίχνη της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών και πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε στο φως το iefimerida, ο 38χρονος αυτόχειρας, αρχικά την Κυριακή, κινούμενος με μοτοσικλέτα, συναντήθηκε με τη 43χρονη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Σταυρακιανής Καμάρας.

Ακολούθησε πτώση με τη μηχανή, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για σκηνοθετημένο περιστατικό ή όχι. Αφού κάλεσε οδική βοήθεια για τη μοτοσικλέτα του, γύρω στις 12 το μεσημέρι, έχει καταγραφεί να κινείται πεζός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών.

Από εκεί κάλεσε ταξί και πήγε στο σπίτι του, στην περιοχή των Μαλάδων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, με το Smart (το αυτοκίνητό του) επέστρεψε στο παρεκκλήσι και από εκεί έφυγε με το αυτοκίνητο της 43χρονης και κινήθηκε προς την Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών Αγίας Βαρβάρας.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα και κάμερα ασφαλείας σε βενζινάδικο, εγκατέλειψε το όχημα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε άλλο ταξί, επιστρέφοντας στη Σταυρακιανή Καμάρα, όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του.

Στις 14.00’ έχει καταγραφεί να απομακρύνεται από το σημείο.

Όπως θα διαπιστώσετε από τις εικόνες, ο 38χρονος φερόμενος ως δράστης άφησε το όχημα της Ελευθερίας ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, ώστε να μη διακρίνεται με ευκολία, ωστόσο οι Αρχές κατάφεραν να το εντοπίσουν, ακολουθώντας βήμα-βήμα τις κινήσεις του.

Εικόνες από το σημείο που βρέθηκε η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

Φωτογραφία: intimenews

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: intimenews

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγγενείς και φίλοι της άτυχης γυναίκας στο σημείο

Βουβός πόνος κατά την απομάκρυνση της σορού της Ελευθερίας

Λίγο πριν νυχτώσει, το απόγευμα της Τετάρτης, σκηνές βαθιάς θλίψης εκτυλίχθηκαν κατά την απομάκρυνση της σορού της 43χρονης από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα γεγονός που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας αποτροπιασμό για το έγκλημα.

Μάλιστα, συγγενείς του 38χρονου, που όπως όλα δείχνουν είναι ο δράστης, ανέφεραν πως είναι σοκαρισμένοι από τις αποκαλύψεις, εκφράζοντας τη θλίψη και τη συγγνώμη τους προς την οικογένεια της 43χρονης.