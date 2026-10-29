Η Κριστίν Λαγκάρντ με τσιρότα στο βίντεο της παραίτησής της από πρόεδρος της ΕΚΤ -«Έκανα μια μικρή επέμβαση» - iefimerida.gr

Την αποχώρησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανακοίνωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, με βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έπειτα από επτά χρόνια στο τιμόνι της ΕΚΤ, η Κριστίν Λαγκάρντ γνωστοποίησε ότι θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Το βίντεο της παραίτησης της Κριστίν Λαγκάρντ

Στο βίντεο που ανάρτησε στο Χ, ανέφερε χαρακτηριστικά:

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«Μόλις ενημέρωσα τους συναδέλφους μου ότι θα αποχωρήσω από τη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Αποτέλεσε μεγάλη τιμή και πηγή υπερηφάνειας για μένα να υπηρετήσω αυτόν τον θεσμό. Ευχαριστώ όλους όσοι με στήριξαν σε αυτή την πορεία τα τελευταία επτά χρόνια».

Τα τσιρότα στο πρόσωπό της

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή στο βίντεο ήταν τα δύο μεγάλα τσιρότα στο πρόσωπο της προέδρου της ΕΚΤ. Η ίδια έσπευσε να εξηγήσει τον λόγο που τα φορούσε, προκειμένου να αποφύγει τυχόν εικασίες και παρερμηνείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τσιρότα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κριστίν Λαγκάρντ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της επέμβασης.