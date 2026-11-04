Η Κρίστα Πάικ πάσχει από σπάνια μορφή καρκίνου -Η προειδοποίηση των δικηγόρων πριν την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης - iefimerida.gr

Εννέα μήνες πριν την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ, οι δικηγόροι της είχαν προειδοποιήσει ότι μια σπάνια αιματολογική διαταραχή, θα μπορούσε να καταστήσει διαδικασία εξαιρετικά επώδυνη και επικίνδυνη.



Στις 8 Ιανουαρίου 2026, οι δικηγόροι της Πάικ κατέθεσαν προσφυγή υποστηρίζοντας ότι η προγραμματισμένη εκτέλεσή της συνιστούσε παραβίαση της Πρώτης, της Όγδοης και της Δέκατης Τέταρτης Τροπολογίας του Συντάγματος. Ανέφεραν, μάλιστα, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια χορήγησης ένεσης στην εντολέα τους «είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε περιττό και πρόσθετο πόνο και ταλαιπωρία, τρόμο και εξευτελισμό».

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Η Κρίστα Πάικ πάσχει από καρκίνο

Η εν λόγω προσφυγή, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του PEOPLE, ανέφερε επίσης ότι η Πάικ έπασχε από καρκίνο. Συγκεκριμένα, σημειωνόταν ότι ο «αριθμός των αιμοπεταλίων» της Πάικ ήταν «σημαντικά αυξημένος, πιθανότατα λόγω μιας σπάνιας μορφής καρκίνου του αίματος, γνωστής ως μυελοϋπερπλαστική διαταραχή». Οι δικηγόροι της Πάικ υποστήριξαν ότι η θρομβοκυττάρωση -μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα αιμοπεταλίων- θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρού πνευμονικού οιδήματος κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας ένεσης.



«Το πνευμονικό οίδημα δεν είναι απλώς επώδυνο ή δυσάρεστο· μπορεί να προκαλέσει μια αίσθηση ασφυξίας ή πνιγμού, την οποία οι ειδικοί έχουν παρομοιάσει με την αίσθηση που προκαλείται σκόπιμα μέσω της πρακτικής του "waterboarding" (βασανιστήριο εικονικού πνιγμού) —μιας ξεκάθαρη μορφή βασανιστηρίου», αναφέρουν οι δικηγόροι της Πάικ στο έγγραφο.

Η προειδοποίηση για τα προβλήματα με τις φλέβες της Πάικ

Ανέφεραν επίσης ότι υπήρχαν διάφορα προβλήματα με τις φλέβες της Πάικ. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Πάικ έχει «ιστορικό δυσκολιών κατά τη λήψη αίματος και την εισαγωγή βελόνας», και το ιατρικό προσωπικό των φυλακών αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί ειδική βελόνα τύπου «πεταλούδας» για τις αιμοληψίες. Οι δικηγόροι της Πάικ υπογράμμισαν ότι η χρήση αυτής της βελόνας αποτελεί «μια εφικτή και εύκολα εφαρμόσιμη εναλλακτική λύση, η οποία μειώνει σημαντικά τον σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης περιττού πόνου και ταλαιπωρίας».

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Επιπλέον, εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους σχετικά με το πρόσφατα επικαιροποιημένο πρωτόκολλο εκτελέσεων στο Τενεσί, επισημαίνοντας ότι «δεν διασφαλίζει στους νομικούς παραστάτες άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης» ώστε να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα δικαστήρια σε περίπτωση που προέκυπταν προβλήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.



Ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες αποδείχθηκαν, όπως τις χαρακτηρίζει το PEOPLE «προφητικές» στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν τα μέλη της ομάδας εκτέλεσης φέρεται να δυσκολεύτηκαν να τοποθετήσουν σωστά τις ενδοφλέβιες γραμμές, με αποτέλεσμα η Πάικ να επιβιώσει από δύο γύρους χορήγησης θανατηφόρων ουσιών. Η Πάικ νοσηλεύτηκε για 10 ημέρες και πλέον βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, κυρίως σε απομόνωση για την οποία οι δικηγόροι της κατέθεσαν αίτημα να τερματιστεί.



Το μέλλον της Πάικ πάντως παραμένει αβέβαιο. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανέστειλε τις εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί στην πολιτεία έως το 2026 και διέταξε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με την αποτυχημένη εκτέλεση.

Υπενθυμίζεται ότι η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Η Πάικ, η οποία ήταν τότε 18 ετών, μαζί με τον σύντροφό της εκείνη την περίοδο, βασάνισαν τη νεαρή γυναίκα προτού τη μαχαιρώσουν με ένα κοπίδι.