Κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: Ποιοι συμμετέχουν και οι προειδοποιήσεις των Αμερικανών - iefimerida.gr

Με την άφιξη του Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν (αναμένεται το πρωί ώρα Ελλάδος), θα ξεκινήσουν άμεσα οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός.

Από χθες το βράδυ βρίσκεται εκεί και η αποστολή του Ιράν, με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ να φτάνει μαζί με αντιπροσωπεία, χωρίς όμως τον Αμπάς Αραγτσί. Ο υπ. Εξωτερικών ωστόσο αναμένεται να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τις ΗΠΑ εκτός του Βανς, θα συμμετέχουν και οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Συνολικά το Ιράν έφτασε με μία ομάδα 71 ατόμων για τις συζητήσεις. Προς το παρόν το χρονοδιάγραμμα δεν είναι σαφές, ωστόσο αυτό που είναι βέβαιο είναι πως οι δύο αντιπροσωπείες δεν θα είναι στο ίδιο δωμάτιο μαζί, αντίθετα θα βρίσκονται σε διαφορετικές αίθουσες και η αντιπροσωπεία του Πακιστάν θα μεταφέρει τις θέσεις και τις προτάσεις στις δύο πλευρές.

Ιράν: Δεν τους εμπιστευόμαστε

Το Ιράν πάντως δεν πάει αισιόδοξο για συμφωνία στις συζητήσεις όπως προκύπτει από τις πρώτες δηλώσεις του Γκαλιμπάφ.

«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληγαν πάντα σε «αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βανς: Μην επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας

Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσινγκτον. «Εάν επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας, θα δουν ότι η δική μας διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική», δήλωσε. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «θα προσπαθήσει να διεξάγει θετικές διαπραγματεύσεις». Όπως και ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Σε απάντηση στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έλθουν στο Ισλαμαμπάντ όπου θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για να την εδραίωση της ειρήνης», δήλωσε ο Σαρίφ χθες σε διάγγελμά του προς τον πακιστανικό λαό.

Φωτογραφία: AP

Στο Ιράν, μια χώρα όπου οι αρχές έχουν προχωρήσει σε διακοπή της πρόσβασης στο ίντερνετ εδώ και περισσότερες από 1.000 ώρες, κάτοικοι εκφράζουν στο Γαλλικό Πρακτορείο στις αμφιβολίες τους για τις διαπραγματεύσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα πρέπει να παίρνουμε τον Τραμπ τόσο στα σοβαρά. Θέλει να σβήσει έναν πολιτισμό από τον χάρτη και 12 ώρες αργότερα θέτει σε ισχύ μια κατάπαυση πυρός που δεν βασίζεται σε τίποτα», δήλωσε 30χρονος κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Τι απαιτούν Ιράν και ΗΠΑ

Το Ιράν -έχοντας μάλιστα στο πλευρό του την διεθνή κοινότητα- ζητάει να σταματήσει ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στον Λίβανο, ζήτημα που έχει στη κορυφή της ατζέντας. Από την πλευρά των ΗΠΑ το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ είναι το σημαντικότερο αίτημα, μαζί με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Η Τεχεράνη επίσης από την μεριά της, ζητάει άρση κυρώσεων και αναγνώριση του δικαιώματός του στον εμπλουτισμό ουρανίου καθώς και αποζημιώσει για τις καταστροφές από χτυπήματα που δέχτηκε σε κρίσιμες δομές και κτίρια, μαζί με αναγνώριση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων.

«Δύο από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν αμοιβαία μεταξύ των μερών δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί: η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει να εκπληρωθούν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων» σχολίασε ο Γκαλιμπάφ χθες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Ορμούζ υπήρξε μία αποκλιμάκωση, ωστόσο οι επιθέσεις στον Λίβανο έφεραν νέο κλείσιμο και στη συνέχεια έναν πολύ περιορισμένο αριθμό πλοίων που πέρασε από τα Στενά.