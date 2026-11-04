Ποιος είναι ο Κρις Πάπας: Ο 46χρονος με ρίζες από την Ελασσόνα, στη Γερουσία των ΗΠΑ -Η πολιτική σταδιοδρομία του και η μάχη με την Κάρολαϊν Λέβιτ το 2022 - iefimerida.gr

Ο 46χρονος Κρις Πάπας έγραψε ιστορία κερδίζοντας τη μάχη για τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές για την Πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ.

Ο Πάπας, με ρίζες από το Λιβάνι Ελασσόνας, γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου του 1980 και μεγάλωσε στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, σε οικογένεια ελληνικής καταγωγής, με βαθιές ρίζες στην τοπική κοινωνία και στην ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στην Αμερική.

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Τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα με το οικογενειακό εστιατόριο

Η οικογένειά του διατηρεί το ιστορικό εστιατόριο Puritan Backroom, το οποίο ιδρύθηκε το 1917 στο Μάντσεστερ και εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα επιχειρηματικά σημεία της περιοχής.

Ο ίδιος εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση και στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκησή της, ως τέταρτη γενιά της οικογένειας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε σημαντικό μέρος της διαμόρφωσης της δημόσιας εικόνας του, καθώς του προσέφερε άμεση επαφή με τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας.

Τα πρώτα βήματα στην πολιτική, κέρδισε τη Λέβιτ το 2022

Ο Πάπας αποφοίτησε από το Manchester Central High School και στη συνέχεια από το Πανεπιστήμιο Harvard, το 2002, με σπουδές στη διακυβέρνηση.

Επέστρεψε στο Νιου Χάμσαϊρ και ακολούθησε μια σταδιακή πολιτική πορεία: εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων της πολιτείας, υπηρέτησε ως ταμίας της κομητείας Χίλσμπορο από το 2007 έως το 2011 και, από το 2013 έως το 2019, συμμετείχε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Νιου Χάμσαϊρ. Στην τελευταία αυτή θέση ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης, ενεργειακής πολιτικής και δημόσιων δαπανών.

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Το 2018 εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2019 ως εκπρόσωπος της πρώτης εκλογικής περιφέρειας του Νιου Χάμσαϊρ.

Στις 8 Νοεμβρίου του 2022 κέρδισε την πρώην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στις εκλογές για την πρώτη εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ, εξασφαλίζοντας την επανεκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Πάπας συγκέντρωσε το 54% των ψήφων (167.391), έναντι 45,9% (142.229) της Λέβιτ. Η Λέβιτ, μόλις 25 ετών τότε, έβαλε ξανά υποψηφιότητα το 2024, όταν και εξελέγη.

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Ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος γερουσιαστής

Ο Πάπας με τη νίκη του σήμερα έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που εκπροσωπεί την πολιτεία στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο, ενώ έχει αναπτύξει ενεργό κοινοβουλευτική δράση σε θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υγείας, υποδομών και υποστήριξης των βετεράνων.

Σημαντικό μέρος της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας αφορά επίσης την ισότητα και τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας.

Διετέλεσε συμπρόεδρος του Congressional Equality Caucus και υποστήριξε νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως ο Respect for Marriage Act, που κατοχύρωσε σε ομοσπονδιακό επίπεδο την αναγνώριση των γάμων μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.

Στην προσωπική του ζωή είναι παντρεμένος με τον Βαν, με τον οποίο ζει στο Μάντσεστερ.