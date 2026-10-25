Το Κρεμλίνο αποκάλυψε ότι έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την τριμερή σύνοδο κορυφής Πούτιν-Σι-Τραμπ - iefimerida.gr

Οι προετοιμασίες για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ξεκινήσει, δήλωσε την Κυριακή αξιωματούχος του Κρεμλίνου.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο VGTRK, ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις και των τριών προέδρων ήταν έτοιμες να πραγματοποιήσουν τη συνάντηση.

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«Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον είναι, κατ’ αρχήν, έτοιμες να τη διοργανώσουν και ότι οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει», είπε.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει στη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σεντζέν της Κίνας.

Ωστόσο, σημείωσε ότι μια τέτοια συνάντηση είναι εφικτή, καθώς σχεδιάζεται και τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του Σι. «Δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη για αυτή τη συνάντηση, καθώς μέχρι στιγμής συζητούσαμε τη συγκεκριμένη τριμερή επαφή», είπε.

«Αν δύο πρόεδροι βρίσκονται στον ίδιο χώρο, τουλάχιστον θα χαιρετηθούν και θα συνομιλήσουν καθισμένοι στο ίδιο τραπέζι ή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του πρωτοκόλλου. Τέτοιες μεγάλες διεθνείς σύνοδοι κορυφής προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για επικοινωνία», πρόσθεσε.

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Η Σύνοδος στην Σεντζέν θα κρίνει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη Σύνοδο G20

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι η Ρωσία επικεντρώνεται επί του παρόντος στη σύνοδο κορυφής του Νοεμβρίου στη Σεντζέν και ότι θα εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι.

Ερωτηθείς εάν η επιτυχία της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου στη Σεντζέν θα επηρεάσει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, ο Ουσακόφ απάντησε: «Φυσικά. Αλλά, όπως λέω, πρώτα έρχεται ο Νοέμβριος και μετά ο Δεκέμβριος».

Ο Ουσακόφ δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ κατανοεί πως η Ρωσία δεν μπορεί να αγνοηθεί και ότι είναι προτιμότερη η συνεργασία με τη Μόσχα.

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«Στις ΗΠΑ, όπως γνωρίζετε, το γενικό πολιτικό κλίμα είναι εξαιρετικά δυσμενές για τη Ρωσία. Ωστόσο, υπάρχει η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία προσπαθεί να λάβει υπόψη τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ, τα οποία υπαγορεύουν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αγνοηθεί και ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει συνεργασία μαζί της», είπε.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις τριμερείς συνομιλίες για την Ουκρανία



Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις σε τριμερές σχήμα, με τη συμμετοχή της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, μετά τις 4 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία η Ρωσία γιορτάζει την Ημέρα Εθνικής Ενότητας.

«Προς το παρόν, η επόμενη ημερομηνία-ορόσημο είναι η 4η Νοεμβρίου, η μεγάλη εθνική μας εορτή. Μετά από αυτή την ημερομηνία, θα είμαστε έτοιμοι να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις», είπε.

Ο Ουσακόφ συνέστησε να μην υπάρχουν υπερβολικές προσδοκίες από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, χαρακτηρίζοντάς την προκαταρκτική.

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«Δεν είναι δυνατόν να ληφθούν πολλές αποφάσεις κατά την πρώτη συνάντηση. Πιθανότατα, θα έχει διερευνητικό χαρακτήρα», είπε, προσθέτοντας ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει ακόμη να εργαστούν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πρόσθεσε επίσης ότι, μετά τη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ, το Κρεμλίνο πίστευε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στο Κίεβο ώστε να συμμορφωθεί, ωστόσο τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν περιορισμένα.

«Πρέπει να συνομιλήσουμε με όλη την Ευρώπη»

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ευρώπης, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει απαραίτητος, καθώς, όπως υποστήριξε, οι ευρωπαϊκές χώρες τείνουν να παρατείνουν τη σύγκρουση.

«Δεν αρκεί να συνομιλούμε μόνο με το Κίεβο. Πρέπει να μιλήσουμε με ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία στηρίζει πλήρως το Κίεβο», είπε.

Σε ξεχωριστή δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, θα μπορούσε να προταθεί ως διαπραγματευτής εκ μέρους της Ευρώπης στις συνομιλίες με τη Ρωσία για την Ουκρανία.

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Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα υποστήριζε έναν τέτοιο διορισμό, εφόσον ο απεσταλμένος επιδίωκε ειλικρινά μια ειρηνική διευθέτηση.

«Αν υπάρξει διαπραγματευτής, αυτό θα είναι καλό. Αν πρόκειται για έναν διαπραγματευτή που προσπαθεί ειλικρινά να συμβάλει στην επίτευξη μιας ειρηνικής διευθέτησης, αυτό θα είναι ακόμη καλύτερο», είπε.