 Το Κρεμλίνο θέλει να συνεχίσει τις σχέσεις με τη Σερβία παρά την ήττα Βούτσιτς -Χαιρετίζει την επανεκλογή Λούλα στη Βραζιλία - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο θέλει να συνεχίσει τις σχέσεις με τη Σερβία παρά την ήττα Βούτσιτς -Χαιρετίζει την επανεκλογή Λούλα στη Βραζιλία

O εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ
O εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ / Φωτογραφία αρχείου: AP /Alexander Zemlianichenko, Pool
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι επιθυμεί να συνεχίσει να εξελίσσει τους δεσμούς του με τη Σερβία παρά την ήττα του συμμάχου της Μόσχας, του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Τα παραπάνω σημερίωσε το Κρεμλίνο για την ηττα Βούτσιτς στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη χώρα και τις οποίες κέρδισε το φοιτητικό κίνημα, αλλά σημείωσε ότι "το ταγκό θέλει δύο".

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συνεργασία με τη Ρωσία είναι προς το συμφέρον της χώρας τους»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα ευελπιστεί οι νέοι ηγέτες του φοιτητικού κινήματος να αντιληφθούν ότι η συνεργασία με τη Ρωσία είναι προς το συμφέρον της χώρας τους.

Σε ό,τι αφορά τη νίκη στις εκλογές στη Βραζιλία του προέδρου Λουις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, το Κρεμλίνο χαιρέτισε την επανεκλογή του και εξήρε τον ίδιο για τη συμβολή του στις διμερείς σχέσεις και στην ομάδα BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ν. Αφρική) .

Ο Βραζιλιάνος αριστερός πρόεδρος επανεξελέγη χθες Κυριακή, εξασφαλίζοντας έτσι κόντρα στις προσδοκίες πολλών άνευ προηγουμένου τέταρτη θητεία στο κορυφαίο αξίωμα, όμως ο αντίπαλός του, ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο, αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ήττα του κι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ακύρωση της διαδικασίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Λούλα έχει προσφέρει πολλά στις διμερείς σχέσεις και στην ανάπτυξη των BRICS, εκφράζοντας την ελπίδα για ανάλογη συνέχεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μόσχα ΡΩΣΙΑ Κρεμλίνο Σερβία βραζιλία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ