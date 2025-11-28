 Η Ρωσία θέλει ειρήνη στην Ουκρανία αλλά ο Ζελένσκι δεν έχει νομιμοποίηση να διαπραγματευτεί, λέει το Κρεμλίνο - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία θέλει ειρήνη στην Ουκρανία αλλά ο Ζελένσκι δεν έχει νομιμοποίηση να διαπραγματευτεί, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι -Φωτογραφίες αρχείου: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ρωσία θέλει ειρήνη παρά το γεγονός ότι θεωρεί τοn Βολοντίμιρ Ζελένσκι ηγέτη χωρίς νομιμοποίηση να διαπραγματευτεί, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία θέλει να προχωρήσει προς την ειρήνη στην Ουκρανία παρά το γεγονός ότι θεωρεί τον Ουκρανό πρόεδρο παράνομο ηγέτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο ανοιχτό σε συζήτηση αλλά όχι με τον Ζελένσκι

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι θεωρεί την ουκρανική ηγεσία παράνομη, επειδή η θητεία του Ζελένσκι έχει λήξει, γεγονός που καθιστά τον Ουκρανό πρόεδρο, ανίκανο- σύμφωνα με την Μόσχα- να διαπραγματευτεί αν δεν προηγηθούν εκλογές.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι δεν μπορεί να διεξάγει νέες εκλογές ενώ βρίσκεται σε κατάσταση στρατιωτικού νόμου, καθώς υπερασπίζεται το έδαφός της από τη ρωσική εισβολή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στη Ρωσία τις παραμέτρους του ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε με το Κίεβο στη Γενεύη. Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στη Μόσχα.

