Ο Πούτιν υποδέχτηκε στο Κρεμλίνο τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι -Έλαβε και «μήνυμα» από το Χαμενεΐ - iefimerida.gr

Στο Κρεμλίνο πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Μοχσέν Ρεζαεΐ, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, και ο Ιγκόρ Κοστιουκόφ, ο οποίος ηγείται της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, χαρακτήρισε τη συζήτηση ως μια «εξαιρετικά σημαντική ανταλλαγή απόψεων». Η συζήτηση αφορούσε τις μελλοντικές προοπτικές των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και την «ανάγκη για περιφερειακούς μηχανισμούς ασφαλείας» στον απόηχο της διευθέτησης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

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Ο Ρεζάι μετέφερε μήνυμα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στον Πούτιν

Οι διπλωματικές ενέργειες για την επίτευξη ειρήνης εστιάζουν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το μελλοντικό καθεστώς των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, ο αποκλεισμός των λιμένων του Ιράν από τις ΗΠΑ, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία και η επανεκκίνηση των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Ιρανός αξιωματούχος μετέφερε στον Πούτιν τη θέση της Τεχεράνης, σύμφωνα με την οποία εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα επιτρέψει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και δεν θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, ο Ρεζαΐ αποκάλυψε πως στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο εξετάστηκε το ενδεχόμενο κατασκευής ενός αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία στο Ιράν. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη των εγχώριων ενεργειακών αναγκών του Ιράν και στη διευκόλυνση της περαιτέρω διανομής του ρωσικού αερίου σε γειτονικά κράτη.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης, ο Ρεζαεΐ παρέδωσε στον Ρώσο πρόεδρο ένα μήνυμα από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό.