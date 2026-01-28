Κρεμλίνο: «Αναξιόπιστη» η έκθεση για 1,2 εκατ. ρωσικές απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας - iefimerida.gr

Το Κρεμλίνο αμφισβητεί τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις ρωσικές απώλειες στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε ως «αναξιόπιστη» έκθεση του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), σύμφωνα με την οποία οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί περίπου 1,2 εκατομμύρια απώλειες από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα έχει κατ’ επανάληψη αμφισβητήσει εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων που προέρχονται από αμερικανικές πηγές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα για τις ρωσικές απώλειες

Σύμφωνα με την ανάλυση του CSIS, η Ρωσία φέρεται να έχει υποστεί τις βαρύτερες απώλειες από οποιαδήποτε μεγάλη στρατιωτική δύναμη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το εκτιμώμενο σύνολο των 1,2 εκατ. θυμάτων, περίπου 325.000 στρατιώτες θεωρείται ότι έχουν σκοτωθεί, ενώ η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων χαρακτηρίζεται «αξιοσημείωτα αργή» σε σύγκριση με άλλες μεγάλες επιθετικές εκστρατείες του περασμένου αιώνα.

Το ίδιο κέντρο εκτιμά ότι και οι ουκρανικές απώλειες είναι ιδιαίτερα υψηλές, αν και μικρότερες από τις ρωσικές. Υπολογίζει περίπου 600.000 θύματα, εκ των οποίων 100.000 έως 140.000 νεκροί, για την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2025.

2 εκατ. νεκροί μέχρι την Άνοιξη του 2026

Συνολικά, οι απώλειες και των δύο πλευρών ενδέχεται να φθάσουν τα 1,8 εκατ. και να αγγίξουν τα 2 εκατ. έως την άνοιξη του 2026.

Βαρύ τίμημα πληρώνουν και οι άμαχοι. Ο ΟΗΕ καταγράφει σχεδόν 15.000 νεκρούς Ουκρανούς αμάχους και πάνω από 40.600 τραυματίες από την έναρξη του πολέμου, ενώ επισημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα σημαντικά υψηλότερος λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές. Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, όλες οι πηγές συγκλίνουν στο ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει απώλειες ιστορικής κλίμακας.