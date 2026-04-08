Άνδρας κρέμασε ανάποδα 7χρονη και τη βουτούσε σε παγωμένα νερά για τιμωρία -Η μητέρα παρακολουθούσε - iefimerida.gr

Η ήσυχη παραθαλάσσια πόλη Sunset Beach στη Βόρεια Καρολίνα έχει συγκλονιστεί μετά από ένα φρικτό περιστατικό κακοποίησης ενός 7χρονου κοριτσιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής κοντά στην προβλήτα ψαρέματος της Sunset Beach, όταν ένας μάρτυρας ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Ο Christopher Maurice Lee, 38 ετών, από το Longs της Νότιας Καρολίνας, κατηγορείται ότι κράτησε το 7χρονο κορίτσι από τα πόδια και το κρέμασε ανάποδα, βυθίζοντας το πρόσωπό του στα κρύα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Lee τοποθετούσε επανειλημμένα το κεφάλι του παιδιού κάτω από το νερό, ενώ το κορίτσι ούρλιαζε και παρακαλούσε «σταμάτα». Η πράξη φέρεται να έγινε ως «ποινή» από θυμό και καταγράφηκε σε βίντεο που είδε ο μάρτυρας.

Η στάση της μητέρας

Παρούσα στο περιστατικό ήταν και η 26χρονη μητέρα του κοριτσιού, Lesley Suzanne McClam, από το Calabash. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα παρακολουθούσε χωρίς να παρέμβει για να σταματήσει τη βία. Δεν συνελήφθη, αλλά κατηγορείται για παιδική κακοποίηση και για μη αποτροπή σοβαρού κινδύνου σωματικής βλάβης στην κόρη της.

Οι κατηγορίες και η σύλληψη

Ο Christopher Maurice Lee συνελήφθη την επόμενη μέρα το πρωί, μετά από ανώνυμη καταγγελία. Κατηγορείται για παιδική κακοποίηση και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000 δολαρίων. Το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Βόρειας Καρολίνας διεξάγει παράλληλη έρευνα μαζί με την αστυνομία.

Το τμήμα της τοπικής αστυνομίας Sunset Beach εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά του. Κάλεσε όποιον έχει επιπλέον πληροφορίες ή υπήρξε μάρτυρας να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές, ενώ γνωστοποίησε ότι γνωρίζει για τα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Η Sunset Beach είναι μια μικρή, ήσυχη και οικογενειακή παραθαλάσσια πόλη κοντά στα σύνορα με τη Νότια Καρολίνα, περίπου 50 λεπτά από το Myrtle Beach. Συνήθως χαρακτηρίζεται από χαμηλή εγκληματικότητα, με τα περισσότερα περιστατικά να αφορούν τροχαία αδικήματα και μικρές παραβάσεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινότητα, η οποία δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους βίαια περιστατικά κατά ανηλίκων.