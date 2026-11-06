«Δεν έχουμε καμία σχέση με τις απειλές για βόμβες»: Τι απαντά ο αρχηγός της ρωσικής οργάνωσης το «Κράτος των Αρσενικών» - iefimerida.gr

Ο επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης «Κράτος των Αρσενικών» διέψευσε σήμερα κάθε σύνδεση με το κύμα ψευδών απειλών για τοποθέτηση βομβών που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με αναφορές, ορισμένα από τα αεροδρόμια που έγιναν στόχοι των ψευδών απειλών, μεταξύ των οποίων εκείνα του Μπέρμιγχαμ, της Ρώμης και της Σόφιας, έλαβαν μηνύματα που έφεραν την υπογραφή υποτιθέμενων «μαχητών του Κράτους των Αρσενικών».

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Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο ιδρυτής του κινήματος, Βλαντισλάβ Ποζντνιακόφ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι η οργάνωση «απλώς δεν υφίσταται από το 2021», όταν και απαγορεύτηκε από τις ρωσικές αρχές.

Πρόσθεσε ότι «όσοι αυτή τη στιγμή ενορχηστρώνουν προκλήσεις στο έδαφος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο όνομα του κινήματος) το πράττουν για προσωπικό τους όφελος, χρησιμοποιώντας απλώς ένα όνομα που δεν τους ανήκει».

«Δεν είναι ότι με απασχολεί ιδιαίτερα η Ευρώπη, η ασφάλειά της ή η οικονομία της (στην πραγματικότητα, μου είναι αδιάφορο), απλώς δίνω μια απάντηση στους Ευρωπαίους δημοσιογράφους», διευκρίνισε.

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Οι ψευδείς απειλές προκαλούν αναστάτωση στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι ψευδείς προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βομβών προκαλούν σοβαρές διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία της Ευρώπης, οδηγώντας σε καθυστερήσεις πτήσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και στην απογείωση μαχητικών αεροσκαφών για τη συνοδεία πολιτικών αεροσκαφών.

Οι απειλές αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «υβριδικών επιθέσεων» στην Ευρώπη, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται από τις αρχές και τους ερευνητές με τη Ρωσία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με το Ιράν.

Η ίδρυση του κινήματος και η απαγόρευσή του στη Ρωσία

Το «Κράτος των Αρσενικών» ιδρύθηκε το 2016 από τον Βλαντισλάβ Ποζντνιακόφ, ο οποίος δραστηριοποιούνταν ως blogger και προπονητής. Αρχικά ξεκίνησε ως κοινότητα στο ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK, ενώ στη συνέχεια απέκτησε εν μέρει πολιτικό χαρακτήρα, προωθώντας μια ιδεολογία που συνδύαζε τον μισογυνισμό με τον εθνικισμό.

Το κίνημα, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει σημαντική απήχηση, έγινε κυρίως γνωστό για τις διαδικτυακές εκστρατείες παρενόχλησης που διοργάνωνε, προτού χαρακτηριστεί «εξτρεμιστικό» και απαγορευτεί από τις ρωσικές αρχές το 2021.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το κίνημα φέρεται να συνέχισε τη διαδικτυακή του δράση, μετασχηματιζόμενο σε κοινότητα που παρείχε υποστήριξη στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε το 2022.