Πέθανε στο νοσοκομείο ο δράστης της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία - iefimerida.gr

Νεκρός είναι πλέον ο ένοπλος νεαρός που σκότωσε έξι ανθρώπους προχθές, Σάββατο, στο κέντρο της Κρακοβίας, και τρεις συγγενείς στο σπίτι του.﻿

Ο δράστης της φονικής επίθεσης απεβίωσε στο νοσοκομείο, αφού παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση υπό ισχυρή φρούρηση μετά από πολλαπλά χειρουργεία, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η αστυνομία.

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Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του, αφού είχε εξουδετερωθεί από πυρά αστυνομικών.

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που δύο αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι με τον ένοπλο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται η δραματική ανταλλαγή πυροβολισμών αλλά και η προσπάθεια του ενός να τον εξουδετερώσει, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη τραυματιστεί από τα πυρά του.

Η τρομοκρατική επίθεση στην κεντρική πλατεία

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο 25χρονος Πολωνός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τοπικά μέσα ως Μίχαλ Ο., φέρεται να δολοφόνησε αρχικά τους γονείς του και την αδελφή του στο σπίτι της οικογένειας.

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Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε ένα μαύρο Subaru και κατευθύνθηκε προς την ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, όπου άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι — τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων Πολωνοί πολίτες και αλλοδαποί, όπως ένας Βρετανός υπήκοος.



Περίπου 15 έως 17 άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένων δύο ανώτερων αστυνομικών που αντιμετώπισαν τον δράστη.

Σύμφωνα με το BBC News, δύο γυναίκες έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ τα υπόλοιπα θύματα που νοσηλεύονται καθώς και οι δύο τραυματίες αστυνομικοί βρίσκονται πλέον σε σταθερή κατάσταση.

Οι Πολωνοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το έγκλημα πιθανότατα υποκινήθηκε από ακροδεξιές ιδεολογίες και σημείωσαν ότι 11 νόμιμα δηλωμένα πυροβόλα όπλα κατασχέθηκαν συνολικά στο όχημα του υπόπτου και στο πατρικό του σπίτι.