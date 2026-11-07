Μακελειό στην Κρακοβία: 25χρονος Πολωνός ο δράστης, βρήκαν 3 πτώματα στο σπίτι του, χαροπαλεύει ο αστυνομικός που τον ακινητοποίησε - iefimerida.gr

Τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Κρακοβία της Πολωνίας, με τον αστυνομικό που ακινητοποίησετον δράστη να δίνει μάχη για τη ζωή του.



Ο δράστης, ένας 25χρονος Πολωνός υπήκοος, φέρεται να εισήλθε με το αυτοκίνητό του στην κεντρική πλατεία της πόλης, περίπου στις 15:500 τοπική ώρα, και στη συνέχεια να άνοιξε πυρ αδιακρίτως προς την αγορά, χρησιμοποιώντας ένα ημιαυτόματο τυφέκιο τύπου AR-15, μέσα από ένα μαύρο Subaru.

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Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Πολωνίας, ο δράστης πιθανότατα είχε επηρεαστεί από «ακροδεξιές ιδεολογίες» και είχε «ιδιαίτερα ριζοσπαστικές απόψεις». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πραγματοποιούνταν έρευνα στην κατοικία του φερόμενου ως δράστη, καθώς στο αυτοκίνητο που οδηγούσε είχαν εντοπιστεί «πολλά όπλα».

Τρεις νεκροί στο σπίτι του δράστη

Η αστυνομία παραχώρησε συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ να αναφέρει επιπλέον ότι δύο γυναίκες και ένας άνδρας εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία του δράστη.

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Όπως πρόσθεσε, τα τρία θύματα είναι πιθανότατα μέλη της οικογένειάς του δράστη. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι τρεις αυτοί σοροί περιλαμβάνονται στους έξι νεκρούς που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Ο ένοπλος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με αστυνομικούς, λίγο μετά την επίθεση, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται πλέον σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση.

Χαροπαλεύει ο αστυνομικός που ακινητοποίησε τον δράστη

Την ίδια ώρα, ένας από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή εξακολουθεί να βρίσκεται σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση», καθώς δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

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Ο δεύτερος τραυματίας αστυνομικός δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα.

Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει έναν αστυνομικό να πλησιάζει ένα άτομο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι ο δράστης, ενώ εκείνο βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος.

Ο φερόμενος ως δράστης φορούσε πράσινη στρατιωτικού τύπου στολή, καθώς και εξοπλισμό που έμοιαζε με κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

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Στο βίντεο, ο αστυνομικός φαίνεται να πυροβολεί περίπου έξι φορές με το όπλο του, ενώ αργότερα καταγράφεται να βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος εκτιμάται ότι έδρασε μόνος του, διέθετε άδεια οπλοκατοχής και «ανταπέδωσε τα πυρά» αφού δέχθηκε πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς.

«Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση

Παρά το γεγονός ότι φορούσε στρατιωτική ενδυμασία, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς, διέψευσε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ένοπλος ήταν στρατιώτης.

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Ο ίδιος χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια» και απηύθυνε έκκληση για ενότητα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν «γοητευμένος από τις ακροδεξιές ιδεολογίες», ενώ οι πρώτες αναλύσεις έδειξαν ότι είχε «υπερεθνικιστικές απόψεις», οι οποίες, όπως διευκρίνισε, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν.

Ο κ. Κιερβίνσκι πρόσθεσε ότι μία από τις ερευνητικές εκδοχές εξετάζει το ενδεχόμενο ο ύποπτος να είχε πάρει όπλα από την οικογενειακή του κατοικία, καθώς διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από αυτά ήταν καταχωρισμένα στο όνομα του πατέρα του. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Βίντεο από πανικόβλητους περαστικούς που τρέχουν να σωθούν

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος, ενώ οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν. Την ίδια στιγμή, περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες, προσπαθώντας ακόμη και να τους προσφέρουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Σε άλλα βίντεο καταγράφονται άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν και να αναζητούν καταφύγιο σε κοντινά καταστήματα, καθώς οι πυροβολισμοί αντηχούσαν σε ολόκληρη την πλατεία.

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Μετά την επίθεση, ελικόπτερο-ασθενοφόρο προσγειώθηκε στην πλατεία, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στην πόλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Πολωνίας, μέχρι και το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πυροβολισμοί έπληξαν διερχόμενο τραμ. Ευτυχώς, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε, παρά το γεγονός ότι το τζάμι του παραθύρου του οδηγού θρυμματίστηκε.