«Κούτες και κούτες» με McDonald’s ταξιδεύουν με τον Τραμπ -Τι αποκάλυψε ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ - iefimerida.gr

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες fast food, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύει και εξήγησε τον λόγο.

Μιλώντας στο podcast «Net Positive», σε επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ο Κένεντι περιέγραψε τι συμβαίνει όταν ταξιδεύει μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο.

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«Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο του, είναι απλώς κούτες και κούτες με McDonald’s», είπε χαρακτηριστικά.

Ο παρουσιαστής Τζον Κριστ τον ρώτησε εάν έχει προσπαθήσει ποτέ να διορθώσει τις διατροφικές συνήθειες του Τραμπ.

Φοβάται μην πάθει τροφική δηλητηρίαση

Ο υπουργός απάντησε: «Δεν είμαι από αυτούς που κάνουν κήρυγμα». Όπως εξήγησε, ο Τραμπ «τρώει πολύ καλό φαγητό τις περισσότερες φορές», όμως όταν ταξιδεύει προτιμά φαγητό από μεγάλες αλυσίδες, επειδή φοβάται μήπως πάθει τροφική δηλητηρίαση.

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Σύμφωνα με τον Κένεντι, η διατροφή του Τραμπ στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο και στον Λευκό Οίκο είναι πολύ διαφορετική. «Αυτό είναι το καλύτερο φαγητό, είναι όλα φρέσκα προϊόντα και πολλά από αυτά προέρχονται από την περιοχή. Έτσι, τις περισσότερες φορές τρώει καλό φαγητό», ανέφερε.

Ο Κένεντι έχει σχολιάσει και στο παρελθόν τις διατροφικές συνήθειες του προέδρου. Σε προηγούμενη εμφάνισή του σε podcast, τον Ιανουάριο, είχε δηλώσει ότι «δεν ξέρει πώς είναι ακόμη ζωντανός», αναφερόμενος στην προτίμηση του Τραμπ για αναψυκτικά και fast food, αναφέρει το USA Today σε δημοσίευμά του.

Η διατροφή του Κένεντι και το «Make America Healthy Again»

Ο ίδιος ο Κένεντι έχει γίνει γνωστός για μια διατροφή που βασίζεται σε προϊόντα ζύμωσης και κρέας από ζώα που τρέφονται με χόρτο. Έχει μάλιστα αποδώσει σε αυτή τη διατροφή την απώλεια 20 κιλών μέσα σε 30 ημέρες.

Λίγο μετά την ανάληψη της δεύτερης προεδρικής του θητείας, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία της Επιτροπής «Make America Healthy Again», με στόχο, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση των δεικτών υγείας και τη μείωση των χρόνιων ασθενειών σε ενήλικες και παιδιά.

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Το MAHA προωθεί, μεταξύ άλλων, την κατανάλωση περισσότερων φρέσκων φρούτων και λαχανικών και περιορισμό τροφίμων με τεχνητές χρωστικές και υπερεπεξεργασμένων προϊόντων. Ωστόσο, ορισμένες από τις πρωτοβουλίες του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από ειδικούς και ιατρικούς φορείς, ιδιαίτερα όσον αφορά αλλαγές στις συστάσεις για τα εμβόλια και αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς σχετικά με τα αίτια του αυτισμού αλλά και την «διατροφική πυραμίδα».

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