 Κούσνερ: Οι ΗΠΑ εργάζονται για τη «μεγαλύτερη» ανταλλαγή αιχμαλώτων της σύγκρουσης Ρωσίας -Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Οι ΗΠΑ εργάζονται για τη «μεγαλύτερη» ανταλλαγή αιχμαλώτων της σύγκρουσης Ρωσίας -Ουκρανίας

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Τζάρεντ Κούσνερ
© AP Photo/Peter Morrison

Ο Τζάρεντ Κούσνερ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν ο επόμενος κύκλος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσά τους από το 2022 να επεκταθεί και να συμπεριλάβει αντιπροσώπους ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Ο γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για να προχωρήσει η «μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων» ανάμεσα στις δυο πλευρές αφότου άρχισε η ένοπλη η σύρραξη.

«Εργαζόμαστε (…) για αυτή που θα ήταν η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων του πολέμου, δυνητικά επανενώνοντας χιλιάδες ανθρώπους με τις οικογένειές τους», ανέφερε ο κ. Κούσνερ μέσω X, μετά τον πρώτο γύρο των ουκρανορωσικών διαπραγματεύσεων με αμερικανική μεσολάβηση αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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