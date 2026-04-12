Κόστα: Το ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές αποδεικνύει το δημοκρατικό πνεύμα του ουγγρικού λαού - iefimerida.gr

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τονίζει τη σημασία του ρεκόρ συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές της Ουγγαρίας και επισημαίνει πως «ο λαός μίλησε», υπογραμμίζοντας ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον νέο πρωθυπουργό».

«Το ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές αποδεικνύει το δημοκρατικό πνεύμα του ουγγρικού λαού. Ο λαός μίλησε και η βούλησή του είναι σαφής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Πέτερ Μάγιαρ για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ευημερούσα», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αντόνιο Κόστα.