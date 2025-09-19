«Είναι γελοίο»: Οι κορυφαίοι παρουσιαστές talk shows των ΗΠΑ υπέρ Τζίμι Κίμελ -Περνούν... γενεές 14 τον Τραμπ - iefimerida.gr

Γενεές… δεκατέσσερις πέρασαν οι παρουσιαστές των talk shows στις ΗΠΑ τον Ντόναλντ Τραμπ μετά το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ.

Στίβεν Κόλμπερτ, Τζίμι Φάλον, Τζον Στιούαρτ και άλλοι παρουσιαστές έσπευσαν τηλεοπτικά να σταθούν στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ και να σατιρίσουν τον Τραμπ με ευρηματικό τρόπο ή ακόμη και να του επιτεθούν, κατηγορώντας τον ότι οδηγεί τη χώρα προς τον αυταρχισμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στίβεν Κολμπέρτ, του οποίου η δική του εκπομπή στο CBS ακυρώθηκε αφού επέκρινε την απόφαση του δικτύου να πληρώσει εκατομμύρια στον Τραμπ για να διευθετήσει μια αγωγή, χρησιμοποίησε τον εναρκτήριο μονόλογό του για να καταδικάσει την κυβέρνηση Τραμπ και το ABC για «κατάφωρη λογοκρισία».

«Με έναν αυτόκρατορα, δεν μπορείς να κάνεις πίσω ούτε εκατοστό», είπε. «Αν το ABC νομίζει ότι έτσι θα ικανοποιήσει το καθεστώς, είναι οικτρά αφελές».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλευρό του στάθηκε και ο Τζον Στιούαρτ, παρουσιαστής του «The Daily Show» στο Comedy Central, ο οποίος σατίρισε με εκπληκτικό τρόπο τον ρόλο ενός δουλοπρεπούς προπαγανδιστή σε δικτατορία.

Μπροστά σε ένα ψεύτικο χρυσό σκηνικό -υπαινιγμός για την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ-, ο Στιούαρτ ενημέρωσε το κοινό ότι το επεισόδιο θα ήταν «άλλη μια διασκεδαστική, ξεκαρδιστική, απολύτως συμμορφωμένη με την κυβέρνηση εκπομπή».

Στην εκπομπή «The Tonight Show», του NBC, ο Τζίμι Φάλον χαρακτήρισε τον Κίμελ «έναν αξιοπρεπή, αστείο και αγαπητό τύπο» και ζήτησε την επαναφορά του. Ο Φάλον διαβεβαίωσε το κοινό ότι δεν θα «λογοκριθεί» και ξεκίνησε σχολιασμό για την επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτήν την εβδομάδα, πριν «πνιγεί» γρήγορα από μια σατιρική αφήγηση που έλεγε ότι ο πρόεδρος ήταν «εξαιρετικά γοητευτικός» και «αποκαθιστά τη φήμη του έθνους μας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, θρύλος της αμερικανικής τηλεόρασης, σχολίασε για την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ:

«Είναι γελοίο. Δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή επειδή προσπαθείς να κολακέψεις έναν αυταρχικό, μια εγκληματική κυβέρνηση στον Λευκό Οίκο. Έτσι δεν λειτουργούν τα πράγματα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπιλ Σίμονς, «νονός» του αμερικανικού αθλητικού podcasting και φίλος του Κίμελ, χρησιμοποίησε την εκπομπή του για να επικρίνει τα στελέχη της Disney και του ABC επειδή ενέδωσαν στις κυβερνητικές πιέσεις και στη «λογοκρισία».

«Κάποια στιγμή πρέπει να υπερασπιστείς κάτι», είπε ο Σίμονς.

Ο Σεθ Μέγιερς στο NBC ξεκίνησε την εκπομπή του την Πέμπτη με τη δική του προειδοποίηση: η κυβέρνηση Τραμπ «επιδιώκει καταστολή της ελευθερίας του λόγου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και εντελώς άσχετα, απλώς ήθελα να πω ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κύριο Τραμπ», πρόσθεσε σαρκαστικά.

«Πάρτε μέτρα κατά του Κίμελ, γιατί θα το κάνουμε εμείς»

Η Disney, ιδιοκτήτρια του ABC, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα παγώσει επ’ αόριστον το «Jimmy Kimmel Live!», ενδίδοντας στις πιέσεις του Μπρένταν Καρ, του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) που διορίστηκε από τον Τραμπ.

Ο Καρ φέρεται να είχε καλέσει νωρίτερα την ίδια ημέρα το ABC και τους τοπικούς σταθμούς «να λάβουν μέτρα» εναντίον του Κίμελ, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του κωμικού «πραγματικά αρρωστημένα» και προειδοποιώντας: «Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαίοι Δημοκρατικοί, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, ζήτησαν την παραίτηση του προέδρου της FCC.