Προβλήματα για την κόρη του Μπιλ Γκέιτς, Φοίβη: Το κόλπο με τα έξτρα cookies στην εταιρεία της, κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλάκιση - iefimerida.gr

Αντιμέτωπη με ποινή έως και 20 χρόνια φυλάκισης μπορεί να βρεθεί η κόρη του Μπιλ Γκέιτς, Φοίβη. Ο λόγος; Κατηγορείται ότι έκανε «cookie stuffing» στην εταιρεία της, Phia.



ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η startup Phia, που συνίδρυσε η Φοίβη Γκέιτς, λειτουργεί ως επέκταση browser για εκπτωτικούς κωδικούς, διεκδικώντας προμήθεια από πωλήσεις. Η εταιρεία συγκέντρωσε 30 εκατ. δολάρια από επενδυτές όπως η Χέιλι Μπίμπερ και η Κρις Τζένερ.

Η εταιρεία κατηγορείται για «cookie stuffing», τοποθετώντας παράνομα cookies ακόμη και όταν οι πελάτες δεν χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία. Η πρακτική αφορούσε μεγάλους λιανεμπόρους όπως η Nike και η Gap και αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.

Μετά την απενεργοποίηση της παράνομης λειτουργίας τον Ιούλιο, τα ημερήσια έσοδα της Phia κατέρρευσαν από περίπου 80.000 δολάρια σε ποσά κάτω των 28.000. Η εταιρεία απέδωσε μέρος της πτώσης και σε άλλους παράγοντες.

Εσωτερικά μηνύματα αποκαλύπτουν ότι η Γκέιτς ζήτησε προσωπικά από προγραμματιστές να διασφαλίσουν την τοποθέτηση cookie σε κάθε εμφάνιση της επέκτασης, ακόμη και χωρίς την ενεργή χρήση κουπονιού, για να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα.

Η εταιρεία της - ένας ψηφιακός προσωπικός βοηθός αγορών, που συνίδρυσε η Γκέιτς μαζί με τη συμφοιτήτριά της από το Stanford, Σοφία Κιάνι - αντέδρασε με έκπληξη τον Ιούλιο, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η πλατφόρμα τοποθετούσε περισσότερα διαδικτυακά cookies απ’ όσα θα έπρεπε, αποδίδοντας έτσι αδικαιολόγητα στην εταιρεία την ευθύνη για διαδικτυακές πωλήσεις συνεργαζόμενων λιανεμπόρων.



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Οι συνιδρύτριες της startup Φοίβη Γκέιτς και Σοφία Κιάνι

Μάλιστα, τότε, εξέδωσαν ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι πληροφορήθηκαν το ζήτημα «μόλις τις τελευταίες 24 ώρες» και δεσμεύτηκαν να διορθώσουν το πρόβλημα. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει δημοσίευμα του Bloomberg, οι νεαρές επιχειρηματίες γνώριζαν εδώ και τουλάχιστον 7 μήνες ότι η startup τους υπολόγιζε περισσότερες προμήθειες από πωλήσεις απ’ όσες πραγματικά δικαιούνταν.



Πώς λειτουργεί η εταιρεία της κόρης του Μπιλ Γκέιτς



Η startup - η οποία το 2025 συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Χέιλι Μπίμπερ, η Κρις Τζένερ και η ιδρύτρια της Spanx, Σάρα Μπλέικλι - λειτουργεί ως επέκταση προγράμματος περιήγησης (browser extension), εντοπίζοντας κωδικούς έκπτωσης για τους πελάτες σε διαδικτυακά καταστήματα λιανικής, όταν εκείνοι επιλέγουν τη Phia κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

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Όταν ένας καταναλωτής χρησιμοποιεί τη Phia, επιλέγοντας έναν από τους κωδικούς κουπονιών της, το λογισμικό τοποθετεί ένα cookie - ένα ψηφιακό αρχείο που παρακολουθεί τη δραστηριότητα του χρήστη στο διαδίκτυο - ώστε να δείξει στον συγκεκριμένο έμπορο ότι η Phia συνέβαλε στην πραγματοποίηση της πώλησης και, ως εκ τούτου, να λάβει προμήθεια.



Τα έξτρα cookies σε μεγάλες εταιρείες, όπως Nike και Gap

Ωστόσο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση και εσωτερικά μηνύματα στο Slack τα οποία εξέτασε το Bloomberg, η Κιάνι και η Φοίβη Γκέιτς - η «πριγκίπισσα» της Microsoft, της οποίας ο πατέρας διαθέτει περιουσία ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes - γνώριζαν ότι υπήρχαν λειτουργίες που τοποθετούσαν cookies στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς ακόμη και όταν οι πελάτες δεν είχαν χρησιμοποιήσει τη Phia.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παράνομη πρακτική του «cookie stuffing» χρονολογείται τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο και αφορούσε πωλήσεις σε αρκετούς μεγάλους λιανεμπόρους, μεταξύ των οποίων η Nike, η Gap και η Nordstrom. Φαίνεται μάλιστα ότι αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Phia.



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Η κατάρρευση των εσόδων και η εξήγηση που έδωσε η εταιρεία

Μετά την απενεργοποίηση των συγκεκριμένων λειτουργιών από τη Phia τον Ιούλιο, τα μέσα ημερήσια έσοδα της εταιρείας κατέρρευσαν από περίπου 80.000 δολάρια σε ποσό μεταξύ 10.000 και 28.000 δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τον Ιούνιο, το «cookie stuffing» αντιστοιχούσε περίπου στο 51% της αξίας των προϊόντων για τις πωλήσεις των οποίων η Phia δήλωνε ότι δικαιούνταν την προμήθεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Εκπρόσωπος της Phia δήλωσε ότι μέρος της μεγάλης πτώσης των εσόδων τον Ιούλιο οφειλόταν στο γεγονός ότι η εταιρεία απενεργοποίησε εκείνη την περίοδο τις περισσότερες από τις προσπάθειές της για νομισματοποίηση (monetization), και όχι μόνο τη λειτουργία που αφορούσε το «cookie stuffing». Πρόσθεσε επίσης ότι η ανάλυση των δεδομένων από το Bloomberg υπερεκτιμούσε το μέγεθος του προβλήματος.

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Σύμφωνα με έναν εσωτερικό πίνακα ελέγχου (dashboard) που εξέτασε το Bloomberg, αυτό που η Phia αρχικά χαρακτήρισε τον Ιούλιο ως «σφάλμα λογισμικού» (software bug) ήταν στην πραγματικότητα μια λειτουργία με την ονομασία «enable coupon auto drop», την οποία η εταιρεία μπορούσε να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί.

Η επικοινωνία της Φοίβης με τους προγραμματιστές της

Σε κάποια φάση, η Γκέιτς - η οποία επέμενε ότι ήθελε να πετύχει χωρίς τη βοήθεια των δισεκατομμυριούχων γονιών της, λέγοντας ότι έχει «τόσο μεγάλη επιθυμία να αποδείξω την αξία μου» - ανησύχησε ότι η Phia δεν απέφερε από το Etsy τόσες προμήθειες όσες περίμενε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έστειλε μήνυμα στους προγραμματιστές, ζητώντας να βεβαιωθούν ότι η Phia τοποθετούσε ένα cookie κάθε φορά που εμφανιζόταν η επέκταση του browser, ακόμη και αν ο καταναλωτής δεν πατούσε πάνω σε κάποιο κουπόνι. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα μπορούσε να κερδίζει προμήθεια επί της συνολικής ακαθάριστης αξίας των εμπορευμάτων (GMV).

Σε κανάλι του Slack στις 18 Δεκεμβρίου, έγραψε: «Ανησυχώ ότι αυτό αποτελεί γενικότερο πρόβλημα… μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η αυτόματη εμφάνιση για την τοποθέτηση cookie είναι ενεργή σε ΟΛΑ τα sites που διαθέτουν κουπόνι, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι αποκομίζουμε έσοδα από ολόκληρο το GMV»;

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Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, η Κιάνι πρότεινε μια λειτουργία που θα τοποθετούσε cookie κάθε φορά που ένας χρήστης απλώς προσπαθούσε να κλείσει ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop-up) της Phia, σύμφωνα με το Bloomberg.