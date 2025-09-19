Εκτός της Αλβανίας, και ένα κόμμα στην Ιαπωνία βάζει το ΑΙ στην πολιτική -Επέλεξε αρχηγό... ρομπότ - iefimerida.gr

Ένα περιθωριακό κόμμα στην Ιαπωνία βάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην πολιτική, επιλέγοντας έναν ψηφιακό ηγέτη.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) μοιάζει έτοιμη να αλλάξει τη βιομηχανία, την εκπαίδευση και την καθημερινότητά μας, όμως στην Ιαπωνία ένα μικρό πολιτικό κόμμα φιλοδοξεί να τη φέρει και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Λίγες ώρες μετά τον σάλο που ﻿προκλήθηκε στην Αλβανία με την «υπουργό ρομπότ», στην ασιατική ήπειρο ένα μικρό κόμμα ευελπιστεί να κάνει τη διαφορά με έναν... ψηφιακό αρχηγό.

Το κόμμα Path to Rebirth, που ιδρύθηκε μόλις τον Ιανουάριο, παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ένα φιλόδοξο σχέδιο να ορίσει ως ηγέτη του ένα chatbot με τη μορφή… πιγκουίνου, μετέδωσε το CNN.

Ιαπωνία: Ψηφιακός αρχηγός κόμματος με τη βοήθεια του ΑΙ

Η ιδέα γεννήθηκε μετά τα απογοητευτικά εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος. Ο ιδρυτής του, πρώην δήμαρχος της πόλης Ακιτακάτα, Σίντζι Ισιμάρου, παραιτήθηκε τον Αύγουστο, αφού απέτυχε να κερδίσει έδρες στις τοπικές και εθνικές εκλογές.

Στη θέση του εξελέγη ο 25χρονος Κόκι Οκουμούρα, διδακτορικός φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κιότο με ειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο ίδιος, ωστόσο, δήλωσε αμέσως ότι δεν σκοπεύει να κρατήσει τα ηνία. «Ο νέος ηγέτης θα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη» τόνισε, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «βοηθό».

Η νέα ηγετική φιγούρα θα παρουσιαστεί με τη μορφή ενός πιγκουίνου avatar, μια επιλογή που παραπέμπει στη γνωστή αγάπη των Ιαπώνων για τα ζώα. Παρά τον συμβολισμό, το chatbot δεν μπορεί να είναι υποψήφιο στις εκλογές, καθώς ο νόμος απαιτεί οι υποψήφιοι να είναι Ιάπωνες πολίτες. Έτσι, τυπικά, ένας άνθρωπος θα συνεχίσει να εκπροσωπεί το κόμμα.

Ο Οκουμούρα δηλώνει ότι οραματίζεται την τεχνητή νοημοσύνη ως κύριο φορέα λήψης αποφάσεων για τις λειτουργίες του κόμματος. «Πιστεύω ότι μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη ακρίβεια από τους ανθρώπους», είπε στο CNN.

Παρά την καινοτομία, αρκετοί παρατηρητές εκφράζουν επιφυλάξεις. Ο Χιρόσι Σιρατόρι, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Hosei, εκτιμά ότι οι Ιάπωνες ψηφοφόροι δεν είναι έτοιμοι για ένα κόμμα που βασίζεται τόσο πολύ στo AI.

«Οι πολίτες θέλουν πρόσωπα στα οποία μπορούν να βασιστούν, κόμματα που εκφράζουν τα συναισθήματα του λαού. Η ΑΙ απέχει από αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τόμας Φερετί, ειδικός σε θέματα ηθικής στο Πανεπιστήμιο του Greenwich, τόνισε ότι, όσο κι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα, δεν μπορεί να παίρνει μόνη της πολιτικές αποφάσεις, αφού οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές αξίες και αντικρουόμενους κοινωνικούς στόχους.

Η πολιτική στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το πείραμα του Oκουμούρα δεν είναι το πρώτο. Το 2023, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας υποψήφιος δήμαρχος στο Γουαϊόμινγκ έβαλε στο ψηφοδέλτιο το AI chatbot VIC, ενώ στη Βρετανία ένας άνδρας κατέβηκε σε εκλογές με το «AI Steve». Και οι δύο υποσχέθηκαν να αφήσουν τις αποφάσεις σε ένα νευρωνικό δίκτυο. Η OpenAI, ωστόσο, διέκοψε την πρόσβασή τους στο ChatGPT, ενώ οι εκλογικές αρχές τόνισαν ότι ένα «ρομπότ» δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει τη χρήση ΑΙ σε διάφορους τομείς, αλλά η πρόταση του Οκουμούρα πάει πολύ πιο μακριά, επιχειρώντας να μετατρέψει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κεντρικό πολιτικό παίκτη.

Παρά τις επιφυλάξεις, ο ίδιος θεωρεί το εγχείρημα αναγκαίο. «Οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου θα αλληλεπιδρούμε όλο και περισσότερο με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αν αυτό συμβεί, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα διαμορφώσουμε τα κοινωνικά και πολιτικά μας συστήματα», δήλωσε στο αμερικανικό ΜΜΕ.