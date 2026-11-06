Στο στόχαστρο της Κομισιόν το TikTok για την ψυχική υγεία -«Παγιδεύει τους χρήστες σε ατελείωτο scrolling» - iefimerida.gr

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του TikTok και τις επιπτώσεις του στην ψυχική υγεία των χρηστών θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση που δημοισιοποίησε την Παρασκευή η Κομισιόν, εκτιμάται ότι η πλατφόρμα δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη συνεχή προβολή συγκεκριμένων κατηγοριών περιεχομένου.

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Όπως επισημαίνεται αναλυτικά, το σύστημα συστάσεων της εφαρμογής ενδέχεται να εκθέτει ιδιαίτερα τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες σε επαναλαμβανόμενο υλικό που σχετίζεται με την εικόνα του σώματος, τις διατροφικές συνήθειες και την κοινωνική απομόνωση. Η παρατεταμένη έκθεση σε τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να επιβαρύνει την ψυχική κατάσταση των χρηστών, εντείνοντας το άγχος και τη θλίψη ή επιδεινώνοντας ήδη υπάρχουσες διατροφικές διαταραχές.

Το TikTok, που ανήκει σε κινεζικό όμιλο και αριθμεί περίπου 189 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με μια υπόθεση που αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας του.

Οι κίνδυνοι από την επαναλαμβανόμενη προβολή περιεχομένου

Η ευρωπαϊκή έρευνα δεν περιορίστηκε σε βίντεο που παραβιάζουν τους κανόνες της πλατφόρμας. Αντίθετα, επικεντρώθηκε και σε περιεχόμενο που είναι μεμονωμένα νόμιμο, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα όταν εμφανίζεται επανειλημμένα στη ροή ενός χρήστη.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η εμπειρία θέασης, διαπιστώνοντας ότι ο αλγόριθμος μπορεί να εγκλωβίζει τους χρήστες σε διαδοχικές προτάσεις παρόμοιου υλικού. Πρόκειται για το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «rabbit hole», κατά το οποίο η πλατφόρμα συνεχίζει να προτείνει περιεχόμενο με κοινή θεματολογία, ενισχύοντας την παραμονή του χρήστη στην εφαρμογή.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι υφιστάμενες δικλίδες προστασίας δεν αποδεικνύονται επαρκείς. Ενδεικτικά, ακόμη και όταν κάποιος επιλέγει την ένδειξη «Δεν ενδιαφέρομαι» σε ένα βίντεο για διατροφικά ζητήματα, εξακολουθεί να λαμβάνει προτάσεις με παρεμφερές περιεχόμενο, όπως θέματα διατροφής και σωματικής εμφάνισης.

Ανάλογα περιορισμένη χαρακτηρίζεται και η δυνατότητα ανανέωσης της ροής, καθώς η αλλαγή που επιφέρει φαίνεται να έχει προσωρινό χαρακτήρα, χωρίς να διακόπτει ουσιαστικά την επανεμφάνιση αντίστοιχων βίντεο.

Η απάντηση της εταιρείας μετά την παρέμβαση της ΕΕ

Η Henna Virkkunen, αρμόδια για την τεχνολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογράμμισε ότι η συνεχής αλληλεπίδραση με συγκεκριμένα βίντεο μπορεί να οδηγήσει σε έναν κύκλο επαναλαμβανόμενων προτάσεων, από τον οποίο ο χρήστης δυσκολεύεται να απομακρυνθεί.

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Όπως επισήμανε, το TikTok οφείλει να ενισχύσει τα μέτρα που εφαρμόζει για την προστασία των χρηστών και ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Από την πλευρά της, η εταιρεία απέρριψε τις αιτιάσεις των ευρωπαϊκών αρχών. Εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι οι διαπιστώσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν ανακριβείς αναφορές και παρουσιάζουν με παραμορφωμένο τρόπο τόσο την τεχνολογική δομή της πλατφόρμας όσο και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ασφάλεια των χρηστών.

Το TikTok επιμένει ότι διαθέτει συγκεκριμένες πολιτικές κατά της προώθησης διατροφικών διαταραχών και επικίνδυνων πρακτικών ελέγχου του σωματικού βάρους. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 περισσότεροι από 79 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ αξιοποίησαν τις λειτουργίες αποκλεισμού ανεπιθύμητου περιεχομένου, είτε μέσω της επιλογής «Δεν ενδιαφέρομαι» είτε μέσω φίλτρων λέξεων-κλειδιών.

Οι πιθανές κυρώσεις στο TikTok

Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών αρχών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η βασική υπηρεσία του TikTok. Η πλατφόρμα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αλγόριθμο της ενότητας For You, ο οποίος επιλέγει και προβάλλει βίντεο με στόχο τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των χρηστών.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά αλλαγές στον σχεδιασμό της συγκεκριμένης ροής, προκειμένου οι χρήστες να έχουν ουσιαστικότερο έλεγχο στις προτάσεις που λαμβάνουν. Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι η υπόθεση αφορά ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται πρωτίστως στην αύξηση της συμμετοχής και του χρόνου παραμονής στην εφαρμογή, επισημαίνοντας τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργεί για ανηλίκους και ευάλωτους ενήλικες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το TikTok βρίσκεται αντιμέτωπο με ανάλογες διαπιστώσεις. Σε προηγούμενο στάδιο της έρευνας, η Επιτροπή είχε εκφράσει αντιρρήσεις για στοιχεία του σχεδιασμού της εφαρμογής, όπως το ατελείωτο scrolling, κρίνοντας ότι ενδέχεται να ενισχύουν την εξάρτηση των χρηστών.

Η εταιρεία είχε απορρίψει και τότε τα προκαταρκτικά ευρήματα, χαρακτηρίζοντάς τα ανακριβή και δηλώνοντας ότι θα τα αμφισβητήσει.

Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώσει τελικά τις παραβάσεις, το TikTok ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του.