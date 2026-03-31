Κομισιόν: Οι 27 της ΕΕ να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας και να ενεργήσουν «συντονισμένα» - iefimerida.gr

Οι κυβερνήσεις των 27 της ΕΕ καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας και να ενεργήσουν «συντονισμένα», λέει η Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη της Ενωσης να ενεργήσουν κατά «συντονισμένο» τρόπο απέναντι στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή και να αποφύγουν την λήψη «μέτρων που μπορεί να προκαλέσουν την αύξηση της κατανάλωσης» πετρελαίου.

Συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συνομιλήσουν το απόγευμα μέσω βιντεοδιάσκεψης για να αποτιμήσουν την κατάσταση.

«Οφείλουμε να ενεργήσουμε από κοινού, ως πραγματική Ενωση», είχε προτρέψει λίγο νωρίτερα με επιστολή του ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

«Η ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης παραμένει διασφαλισμένη», γράφει στο mail ο ευρωπαίος επίτροπος.

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας συνεπεία του πολέμου το Ιράν, προειδοποιεί ωστόσο ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας.

Ο ευρωπαίος επίτροπος σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις επί της ενεργειακής τροφοδοσίας έχουν περιορισθεί, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καλούνται «να προχωρήσουν σε έγκαιρες προετοιμασίες εν όψει ενδεχόμενης παρατεταμένης αναταραχής».

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγόμενη ενέργεια σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ εκτεθειμένες στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή επί των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70% από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Η ΕΕ και τα Στενά του Ορμούζ

Ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ενωση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν επλήγη άμεσα από το κλείσιμο του θαλάσσιου διαύλου των Στενών του Ορμούζ, αφού η Ευρώπη εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της πόρων από προμηθευτές εκτός της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας δηλώνει ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαιτέρως βραχυπρόθεσμα για την τροφοδοσία της Ευρώπης σε προϊόντα διύλισης του πετρελαίου όπως η κηροζίνη και το ντίζελ.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν να λάβουν μέτρα που θα αύξαναν κατανάλωση καυσίμων, κυρίως στον τομέα των μεταφορών, θα περιόριζαν το εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων ή θα αποθάρρυναν την παραγωγή στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επεξεργάζονται τα προϊόντα αυτά, αναφέρεται στην επιστολή.

«Τα κράτη μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν την αναβολή οποιωνδήποτε μη επειγουσών διαδικασιών συντήρησης στα διυλιστήρια», σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής.

Ως προς το φυσικό αέριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να μειώσουν τα επίπεδα πλήρωσης των αποθεμάτων τους για τον επόμενο χειμώνα, με στόχο την άμβλυνση της πίεσης επί των τιμών.

Ως προς την ηλεκτρική ενέργεια, οι Βρυξέλλες προτείνουν στους 27 να μειώσουν προσωρινά τους φόρους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ