Κομισιόν: «Πράσινο φως» για 3,8 δισ. ευρώ στη Γερμανία – Στήριξη στις ενεργοβόρες βιομηχανίες εν μέσω ενεργειακής κρίσης - iefimerida.gr

Το σχέδιο για την περίοδο 2026-2028 και η σύνδεση της ενίσχυσης με την πράσινη μετάβαση της Γερμανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση ύψους 3,8 δισ. ευρώ προς τη Γερμανία, με στόχο την ανακούφιση των ενεργοβόρων βιομηχανιών που δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην αγορά ενέργειας, που συνδέονται και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο – Ποιοι ωφελούνται

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2028 και εντάσσεται στο πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων για τη Συμφωνία Καθαρής Βιομηχανίας (CISAF). Βασικός στόχος είναι η επιτάχυνση της μετάβασης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε ένα μοντέλο μηδενικών εκπομπών.

Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ενεργοβόρους κλάδους και αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο απώλειας ανταγωνιστικότητας λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας. Οι επιχειρήσεις θα αποζημιώνονται για μέρος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας εκ των υστέρων, αφού καθοριστούν η κατανάλωση και οι τελικές τιμές.

Η Κομισιόν έκρινε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο και αναλογικό, επισημαίνοντας ότι έχει προσωρινό και στοχευμένο χαρακτήρα. Η διάρκεια δεν θα ξεπερνά τα τρία έτη, ενώ προβλέπεται και κατώτατη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στα 50 ευρώ ανά MWh.

Υποχρεωτικές επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση

Κεντρικό στοιχείο του γερμανικού σχεδίου αποτελεί η σύνδεση της οικονομικής στήριξης με την πράσινη ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν ενίσχυση υποχρεούνται να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% των ποσών σε έργα που μειώνουν το ενεργειακό κόστος και συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση της παραγωγής.

Αντίστοιχες ενισχύσεις σε Βουλγαρία και Σλοβενία

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης κρατικές ενισχύσεις ύψους 334 εκατ. ευρώ για ενεργοβόρες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία και 90 εκατ. ευρώ στη Σλοβενία, ενισχύοντας συνολικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Στο τραπέζι χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει προαναγγείλει την εξέταση περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, μεταξύ των οποίων και η χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη ώστε να στηρίξουν ευάλωτους τομείς, όπως η βαριά βιομηχανία, οι μεταφορές και η γεωργία.