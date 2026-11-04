Κομισιόν: Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις του Μαυροβουνίου μπορούν να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026 - iefimerida.gr

Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις του Μαυροβουνίου σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε η Κομνισιόν, οι συζητήσεις μπορούν να ολοκληρωθούν έως το τέλος της φετινής χρονιάς, με την προοπτική υπογραφής της συνθήκης προσχώρησης τον Ιούνιο του 2027.

Στην ετήσια έκθεσή της για την πολιτική διεύρυνσης, η Επιτροπή επεσήμανε ότι για πρώτη φορά από το 2011, οπότε και ολοκληρώθηκαν οι ενταξιακές συνομιλίες με την Κροατία, η ΕΕ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με άλλη μία υποψήφια χώρα, το Μαυροβούνιο.

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Στην έκθεση υπογραμμίζεται πως αυτό αποδεικνύει τις διαρκείς προσπάθειες του Μαυροβουνίου για πρόοδο στην ευρωπαϊκή του διαδρομή και για την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που θα καταστήσουν την ένταξη στην ΕΕ πραγματικότητα. Επιπλέον, εκτιμάται ότι οι ενταξιακές συνομιλίες είναι ρεαλιστικό να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2026.

Η χώρα, με πληθυσμό που ανέρχεται σε μόλις 630.000 κατοίκους, έχει θέσει ως στόχο να αποτελέσει το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2028. Για την ένταξη στην Ένωση, είναι απαραίτητη η επικύρωση της συνθήκης προσχώρησης από το σύνολο των 27 κρατών-μελών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες, είναι ζωτικής σημασίας για το Μαυροβούνιο να διατηρήσει την προσήλωσή του στην ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την ευρωπαϊκή του ένταξη, να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη υιοθετηθεί και να εξασφαλίσει σταθερή διακομματική υποστήριξη για την πορεία του προς την Ευρώπη.

Το Μαυροβούνιο θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η υποψήφια χώρα που βρίσκεται πλησιέστερα στην ένταξη, ενώ έπονται η Αλβανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία.

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Κατά την αποτίμηση της προόδου της Αλβανίας, η Επιτροπή σημείωσε την ανάγκη για διακομματική συνεννόηση και έναν περιεκτικό, εποικοδομητικό διάλογο τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την ΕΕ, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις, οι οποίες είναι οι πιο εκτεταμένες που έχει γνωρίσει η χώρα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Προστέθηκε, επίσης, ότι η Αλβανία οφείλει να προχωρήσει στην υιοθέτηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για να καλύψει τα κριτήρια ολοκλήρωσης σε όλα τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων. Κάτι τέτοιο είναι ουσιώδες για να μπορέσει η χώρα να πετύχει τον φιλόδοξο, αλλά πραγματοποιήσιμο, στόχο της να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι τα τέλη του 2027.