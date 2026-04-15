Σε κώμα γνωστή Γαλλίδα ηθοποιός -Βρέθηκε αναίσθητη στον πάτο πισίνας - iefimerida.gr

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μετά από ατύχημα η γνωστή Γαλλίδα ηθοποιός Νάντια Φαρές (Nadia Farès), αφού βρέθηκε αναίσθητη στον πάτο μιας πισίνας στο Παρίσι.



Η 57χρονη κωμική ηθοποιός -γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία «The Crimson Rivers»- βρέθηκε αναίσθητη στον πάτο της πισίνας στο πολυτελές γυμναστήριο Blanche, το Σάββατο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φαρές μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και τέθηκε από τους γιατρούς σε τεχνητό κώμα.

Έκανε γιόγκα στον βυθό της πισίνας

Αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος είπαν ότι η ηθοποιός κολυμπούσε με βατραχοπέδιλα και σανίδα, αλλά ξαφνικά πέταξε τη σανίδα της για άγνωστο λόγο και έκανε βουτιά στην πισίνα.

Ένας κολυμβητής παρατήρησε μετά από κάποια λεπτά ότι η Φαρές δεν είχε ανέβει στην επιφάνεια και είδε το άψυχο σώμα της κάτω από το νερό. Με τη βοήθεια ενός άλλου κολυμβητή κατάφερε να τραβήξει την ηθοποιό έξω από την πισίνα και εκεί διαπίστωσε ότι δεν ανέπνεε πλέον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπολογίζεται ότι η Φαρές είχε παραμείνει κάτω από το νερό, σε κουλουριασμένη στάση, για τρία έως τέσσερα λεπτά.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, η ηθοποιός συχνά είχε «παρατηρηθεί από αρκετά άτομα σε στάσεις γιόγκα στον πυθμένα της πισίνας».

Ποια είναι η Νάντια Φαρές

Η Νάντια Φαρές είναι Γαλλίδα ηθοποιός, με καταγωγή από το Μαρόκο.

Έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το 1992, με την ταινία «My Wife's Girlfriends» και έγινε ευρέως γνωστή με το αστυνομικό θρίλερ «The Crimson Rivers.

Εκτός των άλλων, εμφανίστηκε ως η πράκτορας Jade Kinler στην ταινία δράσης/θρίλερ «War» του 2007 και ως η Pia στην ταινία τρόμου «Storm Warning» του 2007.