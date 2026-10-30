Ο κολοσσός των κρυπτονομισμάτων Binance θύμα της «μεγαλύτερης κυβερνοεπίθεσης στην Ιστορία» - 6,3 δισ. στο στόχαστρο, βλέπουν τη Βόρεια Κορέα από πίσω - iefimerida.gr

Ο κολοσσός των κρυπτονομισμάτων Binance ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισ. δολαρίων επηρεάστηκαν από αυτό που περιγράφεται ως «η μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην Ιστορία».



Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο δήλωσε ότι περίπου τα μισά από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευτεί με τη βοήθεια από άλλες πλατφόρμες, και πρόσθεσε πως «θα καλύψει όλες τις απώλειες».



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Σύμφωνα με την Binance, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι στο περιστατικό ενδέχεται να εμπλέκεται ο φορητός υπολογιστής ενός μηχανικού, ο οποίος είχε παραβιαστεί, επιτρέποντας σε έναν εισβολέα να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις.



Η εταιρεία ερευνών TRM Labs, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, απέδωσε το περιστατικό -το οποίο ξεπερνά σε μέγεθος την επίθεση-ρεκόρ των 1,5 δισ. δολαρίων στο ανταλλακτήριο Bybit το 2025- σε μια ομάδα χάκερ από τη Βόρεια Κορέα, γνωστή ως «TraderTraitor». «Καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα με υψηλό βαθμό βεβαιότητας», ανέφερε η TRM σε έκθεσή της, προσθέτοντας ότι αρκετά στοιχεία της επίθεσης παρουσιάζουν ομοιότητες με προηγούμενα περιστατικά που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο Bybit.

Ο Ari Redbord, επικεφαλής στρατηγικής και πολιτικής της TRM Labs, δήλωσε στο BBC πως η επίθεση στην Binance αποτελεί αποτελεί «κομβικό σημείο», πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του κλάδου. Ο δράστης εξακολουθεί να κατέχει ένα τεράστιο ποσό κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων, κάτι που σημαίνει ότι οι προσπάθειες εντοπισμού και ανάκτησης των κεφαλαίων δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, πρόσθεσε ο Redbord.



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Η Binance δεν απάντησε άμεσα στα ερωτήματα του BBC σχετικά με τις πιθανές διασυνδέσεις του περιστατικού με τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε ωστόσο: «Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα αυτών των εγκληματιών και να τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη».



Το περιστατικό αφορά την πλατφόρμα Binance.com, ενώ η Binance.US -μια πολύ μικρότερη πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών αποκλειστικά σε κατοίκους των ΗΠΑ- διευκρίνισε ότι δεν έχει επηρεαστεί.

Σε σειρά αναρτήσεών της, η Yi He, συνδιευθύνουσα σύμβουλος της Binance, ευχαρίστησε διάφορους εκδότες κρυπτονομισμάτων για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. «Προτεραιότητα η ασφάλεια: Οι αναλήψεις έχουν ανασταλεί προσωρινά, έως ότου επιβεβαιωθεί πως το περιβάλλον είναι ασφαλές», δήλωσε η ίδια.

Εταιρείες κρυπτονομισμάτων παγώνουν περιουσιακά στοιχεία

Δύο άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, η Tether και η Circle, ανακοίνωσαν ότι έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 2,4 δισ. δολαρίων, ως αντίδραση στην πιθανή επίθεση κατά της Binance. Ο διευθύνων σύμβουλος της Circle, Jeremy Allaire, δήλωσε πως η εταιρεία του παρακολουθεί στενά τις αναφορές για την κυβερνοεπίθεση και πως έχει «παγώσει» περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με το περιστατικό.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Tether, Paolo Ardoino, ανέφερε ότι η εταιρεία του έχει «παγώσει» περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια ποσό που «συνδέεται με μια πιθανή παραβίαση του ανταλλακτηρίου Binance». «Η προστασία του κλάδου και των συνεργατών μας αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μας», δήλωσε ο Ardoino, του οποίου η εταιρεία εκδίδει το κρυπτονόμισμα USDT.



Η World Liberty Financial, μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την οικογένειά του, ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με τους εταίρους της για το «πάγωμα» κλεμμένων κεφαλαίων. Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase δήλωσε πως δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό και πως παρακολουθεί την κατάσταση.



Αρκετοί παρατηρητές του κλάδου των κρυπτονομισμάτων είχαν εκφράσει ανησυχίες για μια πιθανή παραβίαση στην Binance, ώρες πριν το ανταλλακτήριο επιβεβαιώσει το ζήτημα ασφαλείας.

Ποια είναι η Binance

Η Binance, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα το 2017, επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και εκτιμάται ότι διαθέτει περισσότερους από 300 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες παγκοσμίως. Το ανταλλακτήριο έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών ανά τον κόσμο. Η εταιρεία ανέφερε το 2024 ότι διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



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Σημειώνεται πως η τιμή του bitcoin υποχώρησε κατά περισσότερο από 4% μετά τις σχετικές προειδοποιήσεις. Σημαντική πτώση σημείωσαν, επίσης, οι τιμές άλλων μεγάλων κρυπτονομισμάτων, όπως το Ethereum και το Solana.