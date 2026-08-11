Σεισμός στην Κολομβία: Συγκλονιστική διάσωση στην Κάλι -Ανέσυραν βρέφος 6 μηνών και τη μητέρα του ζωντανούς από τα ερείπια [βίντεο] - iefimerida.gr

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία που έχει προκαλέσει ο φονικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, μια εικόνα ελπίδας ήρθε από την Κάλι, όπου οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος μόλις έξι μηνών μαζί με τη μητέρα του, που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σωστικά συνεργεία στην πόλη Κάλι της Κολομβίας εντόπισαν ένα βρέφος έξι μηνών και τη μητέρα του, παγιδευμένους κάτω από συντρίμμια μετά την κατάρρευση κτιρίου από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή.

Οι διασώστες επιχείρησαν με εξαιρετική προσοχή μέσα στα ασταθή ερείπια για να φτάσουν στη μητέρα και το παιδί, καθώς υπήρχε διαρκής κίνδυνος για περαιτέρω κατάρρευση των κατεστραμμένων κατασκευών, καθιστώντας κάθε κίνηση κρίσιμη.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την ανάσυρση του βρέφους και της μητέρας του ζωντανών. Η διάσωσή τους αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές, προσφέροντας μια ακτίνα ελπίδας μέσα στην καταστροφή.

Παρά τη διάσωση, η τραγωδία συνεχίζεται με τουλάχιστον 132 νεκρούς και χιλιάδες κατεστραμμένα κτίρια. Οι έρευνες συνεχίζονται, με ιδιαίτερη αγωνία για εγκλωβισμένους σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Το βρέφος και η μητέρα του εγκλωβίστηκαν όταν κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στην Κάλι, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τον ισχυρό σεισμό.

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Τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούσαν έρευνες στα συντρίμμια όταν κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο εγκλωβισμένους και ξεκίνησαν προσεκτική επιχείρηση για να τους απελευθερώσουν.

Η στιγμή που οι διασώστες φτάνουν στο μωρό

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις προσπάθειες των διασωστών, οι οποίοι επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή μέσα στα συντρίμμια προκειμένου να φτάσουν στη μητέρα και το παιδί.

Κάθε κίνηση έπρεπε να γίνει με προσοχή, καθώς οι κατασκευές που είχαν καταρρεύσει παρέμεναν επικίνδυνες και υπήρχε κίνδυνος περαιτέρω υποχώρησης των ερειπίων.

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Τελικά, οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκονταν οι δύο εγκλωβισμένοι και να τους απεγκλωβίσουν ζωντανούς.

Η διάσωση του μόλις έξι μηνών βρέφους και της μητέρας του έγινε μέσα σε λίγες ώρες μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης στην Κολομβία.

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Μια ακτίνα ελπίδας μέσα στην καταστροφή

Ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, ενώ μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει τραυματιστεί και χιλιάδες κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.

Στην Κάλι, οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Ιδιαίτερη αγωνία έχει προκαλέσει η κατάσταση σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις της πόλης, όπου τμήματα κτιρίων υπέστησαν σοβαρές ζημιές και υπάρχουν φόβοι για ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

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Η διάσωση της μητέρας και του βρέφους, ωστόσο, έστειλε ένα διαφορετικό μήνυμα μέσα στη γενικευμένη απόγνωση: ότι ακόμη και μετά από ώρες κάτω από τα ερείπια, η ελπίδα για επιζώντες παραμένει ζωντανή.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, αναζητώντας ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί και δίνοντας μάχη με τον χρόνο.