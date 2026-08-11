Νοσοκομεία στα όρια μετά τον φονικό σεισμό στην Κολομβία και τους τουλάχιστον 254 νεκρούς -Ανθρωπιστική κρίση στις πληγείσες περιοχές - iefimerida.gr

Μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία, οι εικόνες βιβλικής καταστροφής σε διάφορες περιοχές της χώρας φέρνουν στο προσκήνιο μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση.

Ιατρικές ομάδες από το Νοσοκομείο Barco San Raffaele, που συνεργάζονται με την ActionAid, με έδρα την πόλη Μπουεναβεντούρα, στο Βάγιε ντελ Κάουκα της Κολομβίας, έχουν ήδη αποσταλεί στο κέντρο της πόλης, ενώ άλλες βρίσκονται σε ετοιμότητα, αναμένοντας να αναλάβουν δράση, καθώς οι υγειονομικές δομές έχει κατακλυστεί από τραυματίες, μεταδίδει το SkyNews.

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«Αυτή τη στιγμή μετακινούμαστε προς το κέντρο της πόλης, επειδή ενημερωθήκαμε από τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας ότι το Μπουεναβεντούρα είναι υπερφορτωμένο», δήλωσε η Άννα Λουσία Λόπεζ, διευθύντρια του Νοσοκομείου Barco San Raffaele.

«Η κλινική Santa Sofía έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και προχωρούν στην εκκένωση ολόκληρης της κλινικής, το νοσοκομείο είναι υπερφορτωμένο και μας ζητούν κοινή υποστήριξη».

«Μια πολύ δύσκολη κατάσταση»

Η ActionAid ανέφερε ότι ο σεισμός έπληξε κοινότητες που ήδη βίωναν ένοπλες συγκρούσεις, εκτοπισμό, επισιτιστική ανασφάλεια και άνιση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

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«Στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, οι συνεργαζόμενες οργανώσεις μας περιγράφουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με κοινότητες που έχουν χάσει τα σπίτια τους, δυσκολίες πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες που έχουν ήδη υπερφορτωθεί, και ανάγκες που συνεχίζουν να αυξάνονται» δήλωσε ο Έγκιντο Σάνζ, διευθυντής της ActionAid Κολομβίας.

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«Μαζί με τις συνεργαζόμενες οργανώσεις μας επί τόπου, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης με μια πολυτομεακή παρέμβαση για την κάλυψη των πιο άμεσων αναγκών του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενίσχυσης, των τροφίμων, των βασικών ειδών υγιεινής και εκείνων που απευθύνονται ειδικά στις γυναίκες, καθώς και των υπηρεσιών υγείας και πρόληψης της έμφυλης βίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα που βρίσκονται σε καταστάσεις μεγαλύτερης ευαλωτότητας».

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Τουλάχιστον 254 οι νεκροί από τον σεισμό

Ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες την Κολομβία έχει φτάσει τους 254, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών της Κολομβίας, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα της Νότιας Αμερικής στον 21ο αιώνα.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα, και είχε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ.

Η δόνηση καταγράφηκε στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Μπογκοτά.

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Συνολικά, 165 κτίρια έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Στην Περέιρα, πρωτεύουσα του σοβαρά πληγέντος διαμερίσματος Ρισαράλντα, οι Αρχές έχουν καταγράψει 66 νεκρούς. Στο διαμέρισμα Τσόκο, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, έχασαν τη ζωή τους ακόμη 13 άνθρωποι, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, με πληθυσμό περίπου 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 85 νεκροί.

Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, μετά από έκτακτη συνεδρίαση, ενώ ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα δήλωσε ότι θα επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή.

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Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 1.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα σταλούν στο Κάλι μέχρι την αυγή, έπειτα από αναφορές για λεηλασίες.