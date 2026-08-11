Εφιάλτης στην Κολομβία -Εγκλωβίστηκαν σε τελεφερίκ την ώρα του σεισμού, τους διέσωσαν μετά από 6 ώρες [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια ομάδα Κολομβιανών ταξίδευε με τελεφερίκ όταν ξέσπασε ο ισχυρός σεισμός που συγκλόνισε τη χώρα, μετατρέποντας μια συνηθισμένη διαδρομή σε εφιαλτική εμπειρία.

Ενώ το έδαφος σειόταν από την ισχυρή σεισμική δόνηση, οι επιβάτες παρέμειναν στον αέρα, βιώνοντας στιγμές πραγματικού τρόμου.

Οι εικόνες από το τελεφερίκ έγιναν γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφοντας τον φόβο και την αγωνία όσων βρίσκονταν μέσα στις καμπίνες την ώρα του σεισμού.

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Πλάνα σοκ από τους εγκλωβισμένους στο τελεφερίκ

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο τελεφερίκ για περισσότερες από έξι ώρες, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης. Τελικά, οι διασώστες κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν, δίνοντας αίσιο τέλος σε μια περιπέτεια που, όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα ξεχάσουν.

Τουλάχιστον 224 οι νεκροί

Ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Κολομβίας. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 224, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε έναν ακόμη προσωρινό απολογισμό, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

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Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μεγάλη έκταση, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, ενώ οι μετασεισμικές δονήσεις δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις πληγείσες περιοχές, αναζητώντας εγκλωβισμένους και εκτιμώντας το μέγεθος των ζημιών.