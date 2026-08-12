Κολομβία: αγωνιώδεις έρευνες για επιζώντες δύο ημέρες μετά τον φονικό σεισμό -Συγκλονιστικά πλάνα από τον τόπο της καταστροφής - iefimerida.gr

Οι εικόνες από την Κολομβία στην τιτάνια προσπάθεια εντοπισμού και διάσωσης των χιλιάδων αγνοουμένων και εγκλοβισμένων μετά τον καταστροφικό σεισμό, συγκλονίζουν.

Οι εργασίες αναζήτησης και διάσωσης στην Κολομβία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δύο ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται.

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Τραγικός απολογισμός στην Κολομβία

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει 121 θύματα. Ωστόσο, ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν αναφερθεί ως πληγείσες περιοχές.

Οι καταστροφές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 20.557 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 3.715 κτίρια έχουν καταστραφεί και 64 έχουν καταρρεύσει. Ζημιές έχουν επίσης καταγραφεί σε 111 κέντρα υγείας και 1.087 εκπαιδευτικά ιδρύματα.

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Μέσα σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα υπέγραψε διάταγμα με το οποίο κηρύσσεται κατάσταση εθνικής καταστροφής.

Όπως εξήγησε, το μέτρο θα επιτρέψει την ενίσχυση και επέκταση των επιχειρήσεων βοήθειας και αντίδρασης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε κέντρο διοίκησης για τη διεθνή συνεργασία, με στόχο τον συντονισμό των αιτημάτων υποστήριξης προς τη διεθνή κοινότητα και την αντιμετώπιση των πιο επείγουσων αναγκών στις πληγείσες περιοχές.

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Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, οι διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο συγκρότημα κατοικιών Τόρες ντελ Λιμονάρ, το οποίο κατέρρευσε μετά τον σεισμό. Εκεί αναζητούν ακόμη σημάδια ζωής, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Συγκλονιστικά πλάνα από επιχείρηση διάσωσης





«Αυτήν τη στιγμή, εξακολουθούμε να διατηρούμε τις ελπίδες, τουλάχιστον μέχρι να συμπληρωθούν περίπου τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό», δήλωσε ο Καμίλο Κάνο, πυροσβέστης από τη Μπογοτά που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ντόπιοι διασώστες και κάτοικοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν περισσότερους από 20 ανθρώπους από το συγκρότημα μέσα στις πρώτες 12 ώρες μετά τον σεισμό. Αργότερα, άλλοι τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί, σε ακόμη πιο δύσκολες επιχειρήσεις κάτω από τα ερείπια.

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Ωστόσο, η μαζική παρουσία εθελοντών και περαστικών δυσχέρανε αρχικά το έργο των σωστικών συνεργείων. «Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε και να ακούσουμε τις εκκλήσεις των ανθρώπων κάτω από το κτίριο», σημείωσε ο Κάνο. Όπως εξήγησε, οι μετασεισμοί προκαλούν επιπλέον μετακινήσεις των χαλασμάτων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους διασώστες και δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις.

«Απλά περιμένουμε και εμπιστευόμαστε τον Θεό»

Η αστυνομία έχει πλέον αυξήσει τους ελέγχους στην περιοχή, ενώ οι εθελοντές καθοδηγούνται ώστε να αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα και να μην παρεμποδίζουν το έργο των ειδικών συνεργείων.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία είναι η Μαρσέλα Πέρες. Η ίδια δήλωσε ότι η 11χρονη κόρη του συντρόφου της παγιδεύτηκε μαζί με τους παππούδες της όταν κατέρρευσε το κτίριο.

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«Βρισκόμαστε εδώ από τη Δευτέρα περιμένοντας να διασωθεί το κορίτσι και οι παππούδες της», είπε. «Απλά περιμένουμε και εμπιστευόμαστε τον Θεό».

Καθώς οι ώρες περνούν, οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με την ελπίδα ότι θα εντοπίσουν και άλλους επιζώντες, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.