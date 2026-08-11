Μάχη με τον χρόνο στην Κολομβία: Αγωνία για εγκλωβισμένα παιδιά κάτω από τα ερείπια νοσοκομείου μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ - iefimerida.gr

Μια νέα, δραματική διάσταση παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, καθώς η αγωνία κορυφώνεται για ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, ιδιαίτερα για παιδιά που νοσηλεύονταν στην παιδιατρική πτέρυγα νοσοκομείου στην Κάλι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στην πόλη Κάλι, οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο στα ερείπια του πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Τμήματα της παιδιατρικής πτέρυγας και της μονάδας εντατικής θεραπείας κατέρρευσαν, εγκλωβίζοντας ασθενείς και προσωπικό κάτω από τα συντρίμμια.

Η διευθύντρια του νοσοκομείου, Ίρνε Τόρες, περιέγραψε την κατάσταση ως «δράμα μέσα στο δράμα», επιβεβαιώνοντας τουλάχιστον 10 εγκλωβισμένους. Το κτίριο εκκενώθηκε, ενώ παραμένει άγνωστος ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονταν στην παιδιατρική πτέρυγα.

Η κρίση στο σύστημα υγείας επεκτείνεται, καθώς γιατρός από άλλη ιδιωτική κλινική απηύθυνε δημόσια έκκληση για βοήθεια. Ασθενείς της εντατικής παγιδεύτηκαν μετά από σοβαρές ζημιές σε ορόφους του κτιρίου, επιτείνοντας το χάος.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε όλη τη δυτική Κολομβία, με τις προσπάθειες να δυσχεραίνουν οι μετασεισμοί. Χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα συνεργεία εστιάζουν στα νοσοκομεία με την ελπίδα εντοπισμού επιζώντων.

Ο σεισμός, ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην Κολομβία στον 21ο αιώνα, έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν διεθνή μέσα, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες. Ο αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να μεταβάλλεται καθώς τα σωστικά συνεργεία αποκτούν πρόσβαση σε κατεστραμμένα κτίρια.

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Στην Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο. Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία των επιχειρήσεων είναι το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν, προκαλώντας χάος σε έναν χώρο που κανονικά αποτελεί καταφύγιο για τους ασθενείς.

Η παιδιατρική πτέρυγα και η μονάδα εντατικής θεραπείας έχουν υποστεί ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές από τον σεισμό και υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

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«Δράμα μέσα στο δράμα» – Τουλάχιστον 10 εγκλωβισμένοι

Η διευθύντρια του νοσοκομείου, Ίρνε Τόρες, περιέγραψε την κατάσταση ως «δράμα μέσα στο δράμα», αναφέροντας ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια και ότι έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον ένας θάνατος.

Η ίδια ανέφερε ότι περίπου το 30% της δομής του νοσοκομείου έχει επηρεαστεί, με τις παιδιατρικές και τις μονάδες εντατικής θεραπείας να συγκαταλέγονται στα τμήματα που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.

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Το νοσοκομείο δεν μπορεί πλέον να δεχθεί νέους ασθενείς, ενώ οι ήδη νοσηλευόμενοι μεταφέρθηκαν στους εξωτερικούς χώρους καθώς η ασφάλεια του κτιρίου δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.

Το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι πόσα παιδιά βρίσκονταν στην παιδιατρική πτέρυγα τη στιγμή της κατάρρευσης από τον σεισμό και αν κάποια από αυτά βρίσκονται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια. Οι πληροφορίες για την ταυτότητα των εγκλωβισμένων δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

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Οι διασώστες επιχειρούν προσεκτικά, καθώς κάθε απότομη μετακίνηση των ερειπίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν επιζήσει κάτω από αυτά.

Η αγωνία είναι τεράστια, καθώς οι ώρες που περνούν είναι κρίσιμες για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι.

«Έχω ασθενείς της εντατικής παγιδευμένους» – Δραματική έκκληση για βοήθεια

Συγκλονιστική είναι και η εικόνα από άλλη ιδιωτική κλινική της Κάλι, όπου γιατρός απηύθυνε δημόσια έκκληση για βοήθεια αμέσως μετά τον σεισμό.

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Ο γιατρός Χουάν Γκαγιέγο ανέφερε ότι ασθενείς της εντατικής θεραπείας είχαν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου και ζήτησε από όποιον μπορούσε να βοηθήσει να σπεύσει στην κλινική.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, τμήματα του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου ορόφου υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

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Οι εικόνες από το εσωτερικό των εγκαταστάσεων αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: κατεστραμμένοι χώροι, συντρίμμια και γιατροί και ασθενείς να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η κατάσταση στην Κάλι είναι ακόμη πιο δύσκολη επειδή πολλά νοσοκομεία της πόλης έχουν υποστεί ζημιές, με αποτέλεσμα το σύστημα υγείας να δέχεται τεράστια πίεση ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται να περιθάλψει εκατοντάδες τραυματίες από το σεισμό. Διεθνείς αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον επτά νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Οι διασώστες ψάχνουν στα ερείπια – Φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της δυτικής Κολομβίας, με τις ομάδες έρευνας να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς αναφορές, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται ή να μην έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους, ενώ σε αρκετές περιοχές οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα.

Παράλληλα, οι μετασεισμοί δυσκολεύουν το έργο των διασωστών και αυξάνουν τον κίνδυνο για νέα προβλήματα σε ήδη αποδυναμωμένα κτίρια.

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Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε πόλεις όπως η Κάλι, η Περέιρα, η Αρμενία και η Μανισάλες, ενώ περισσότερα από 1.600 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές και δεκάδες έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά.

Στην Κάλι, ωστόσο, το ενδιαφέρον των σωστικών συνεργείων έχει στραφεί πλέον σε ένα συγκεκριμένο σημείο: στα ερείπια του νοσοκομείου όπου μπορεί να βρίσκονται ακόμη άνθρωποι ζωντανοί.

Και ανάμεσα στους ανθρώπους που περιμένουν να ακούσουν νέα από τους δικούς τους βρίσκονται οικογένειες που αγωνιούν για τα παιδιά τους.

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Η μάχη των διασωστών συνεχίζεται, με κάθε λεπτό να μετρά αντίστροφα.