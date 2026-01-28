 Κολομβία: Αγνοείται αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες - iefimerida.gr
Κολομβία: Αγνοείται αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες

Αεροσκάφος της εταιρείας Satena στην Κολομβία
Αεροσκάφος της εταιρείας Satena στην Κολομβία / Εικόνα αρχείου Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες αγνοείται στη βόρεια Κολομβία, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Μεταφορών της χώρας και την κρατική αεροπορική εταιρεία Satena.

Το αεροσκάφος – ένα Beechcraft 1900D, που εκτελούσε εσωτερική πτήση για λογαριασμό της συνεργαζόμενης με την Satena ιδιωτικής εταιρείας Searca – είχε απογειωθεί από την Κούκουτα (βόρεια, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα) με προορισμό την Οκάνια.

Η επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το αεροπλάνο χάθηκε περίπου 10 λεπτά προτού το Beechcract φθάσει στον προορισμό του.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την «πτήση NSE 8849 από την Κούκουτα προς την Οκάνια, το οποίο απογειώθηκε γύρω στις 11:42 (τοπική ώρα, 18:42 στην Ελλάδα) με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 12:05, ανέφερε την τελευταία επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις 11:54 π.μ. σήμερα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Satena.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

