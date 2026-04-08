Απελευθέρωση μετά τον εφιάλτη: Δύο πρώην όμηροι επιστρέφουν στη Γαλλία μετά από 3,5 χρόνια σε φυλακή του Ιράν - iefimerida.gr

Οι πρώην όμηροι καθηγητές επέστρεψαν στο Παρίσι, μετά από την μακροχρόνια κράτηση τους στην Ιρανική φυλακή Εβίν.

Οι Γάλλοι πολίτες, Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί έφτασαν το πρωί της Τετάρτης 8 Απριλίου στη Γαλλία, μετά την αναχώρησή τους από το Ιράν, όπου κρατούνταν για σχεδόν τέσσερα χρόνια στην περίφημη φυλακή Εβίν με κατηγορίες για κατασκοπεία, σύμφωνα με το «Quai d’Orsay», το γαλλικό ΥΠΕΞ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποστήριξη στους δύο Γάλλους κρατούμενους στο Ιραν, από το Παρίσι / Φωτογραφία: AP

Άφιξη στο Ελυζέ και υποδοχή από τον Μακρόν

Οι δύο πρώην κρατούμενοι έφτασαν στο Ελυζέ, στην προεδρική κατοικία το μεσημέρι για να συναντήσουν τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τους αγκάλιασε στους κήπους της προεδρικής κατοικίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρετά τη Σεσίλ Κόλερ, Γαλλίδα υπήκοο που αφέθηκε ελεύθερη από το Ιράν, με τον Ζακ Παρίσι, δεξιά, μετά από τρεισήμισι χρόνια κράτησης, δίπλα στον Γάλλο πρέσβη στο Ιράν, Πιερ Κοσάρ, στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι / Φωτογραφία: AP

«Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στις οικογένειές μας, που αγωνίστηκαν από την πρώτη στιγμή για να μας βγάλουν από αυτή την κόλαση. […] Ακόμη και άγνωστοι αγωνίστηκαν για εμάς σε ολόκληρη τη Γαλλία», δήλωσε η

Σεσίλ Κολέρ στους δημοσιογράφους, ευχαριστώντας επίσης τις κρατικές υπηρεσίες που κινητοποιήθηκαν για «να μας βγάλουν από την κόλαση της φυλακής Εβίν, όπου ζήσαμε τον καθημερινό τρόμο και το διαρκές αυθαίρετο», όπως χαρακτηριστικά είπε. «Τελικά γλιτώσαμε, θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα», πρόσθεσε η καθηγήτρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποστηρικτές των δύο Γάλλων υπηκόων, κρατουμένων στο Ιράν, ζητούν την απελευθέρωσή τους/ Φωτογραφία: AP

«Μας μεταχειρίστηκαν με εξαιρετικά σκληρό τρόπο», είπε ο Ζακ Παρί αναφερόμενος σε «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».

«Ένας από τους στόχους, αναμφίβολα, ήταν να μας καταστρέψουν, να μας εξουθενώσουν και να μας αφαιρέσουν κάθε ενέργεια. Σήμερα όμως μπορούμε να σας πούμε ότι δεν έχουμε σπάσει». «Θα απολαύσουμε τη ζωή […]. Ζήτω η ζωή», κατέληξε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσγείωση στο Παρίσι και υποδοχή από τις οικογένειες

Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί / Φωτογραφία: AP

Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί / Φωτογραφία: AP

Οι Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί, ηλικίας 41 και 72 ετών αντίστοιχα, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Παρισιού, Σαρλ ντε Γκωλ, λίγο πριν τις 9 το πρωί, σε εμπορική πτήση, αφού είχαν φτάσει νωρίτερα στη Μπακού με διπλωματική συνοδεία, από την πρεσβεία της Γαλλίας στην Τεχεράνη.

Στο διάδρομο προσγείωσης τους παρέλαβαν οι ομάδες του Κέντρου Κρίσεων και Υποστήριξης του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να συναντήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν έρθει να τους υποδεχθούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μακρά διαδικασία μέχρι την απελευθέρωση

Η απελευθέρωσή τους ανακοινώθηκε από τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος ευχαρίστησε επίσης τις αρχές του Ομάν για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Η πολιτική σκηνή υποδέχθηκε ομόφωνα την οριστική τους απελευθέρωση. Οι υπουργοί Εξωτερικών των τελευταίων ετών εργάστηκαν αδιάκοπα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, για να εξασφαλίσουν την επιστροφή τους.

Το Ελυζέ χαρακτήρισε την απελευθέρωση αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας, υπενθυμίζοντας ότι ο Μακρόν ήταν ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Οι συνομιλίες περιλάμβαναν και το ενδεχόμενο ανταλλαγής με την Ιρανή Μαχντίε Εσφαντιάρι, χωρίς όμως επιβεβαίωση από τις γαλλικές αρχές.