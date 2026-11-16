Νησί των Χριστουγέννων: Ξεκίνησε η μαζική, ετήσια μετανάστευση των κόκκινων καβουριών -Εντυπωσιακές εικόνες

Δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια στο Νησί των Χριστουγέννων, στην Αυστραλία, ξεκίνησαν τη μαζική, ετήσια μετανάστευσή τους από τα δάση προς τις ακτές, με σκοπό την αναπαραγωγή.

Το φαινόμενο πυροδοτήθηκε από τις πρώτες βροχοπτώσεις της υγρής περιόδου, μετατρέποντας δρόμους, γέφυρες και παραλίες σε ένα κινούμενο «κόκκινο χαλί».

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Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της μετανάστευσης, πολλοί δρόμοι κλείνουν προσωρινά για την κυκλοφορία, ενώ οι κάτοικοι χρησιμοποιούν ειδικές τσουγκράνες για να απομακρύνουν απαλά τα καβούρια από το οδόστρωμα.

Μάλιστα, για να προστατευτούν τα καβούρια από τα διερχόμενα οχήματα, οι αρχές του νησιού έχουν κατασκευάσει ειδικές υπερυψωμένες γέφυρες και υπόγειες διαβάσεις, καθώς και χιλιόμετρα πλαστικών φρακτών που τα κατευθύνουν με ασφάλεια προς τις παραλίες.

Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο

Σύμφωνα με το Parks Australia, τα ενήλικα αρσενικά καβούρια ξεκινούν πρώτα την πορεία από το εσωτερικό του νησιού προς τον Ινδικό Ωκεανό, με τα θηλυκά να ακολουθούν κατά μήκος της διαδρομής.

Όταν φτάσουν στην ακτή, τα αρσενικά σκάβουν λαγούμια, όπου γίνεται το ζευγάρωμα. Στη συνέχεια, τα θηλυκά επωάζουν έως και 100.000 αυγά το καθένα για περίπου δύο εβδομάδες και τα απελευθερώνουν συγχρονισμένα στη θάλασσα λίγο πριν από την αυγή, κατά το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης.

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Φωτογραφία: AP

Φωτογραφία: AP

Φωτογραφία: AP

Περίπου έναν μήνα αργότερα, τα μικροσκοπικά νεαρά καβούρια (μήκους μόλις 5 χιλιοστών) βγαίνουν μαζικά από το νερό και ξεκινούν τη δική τους πορεία επιστροφής προς το δάσος.