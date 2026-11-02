Σουρεάλ σκηνικό στη Σκωτία: Ζευγάρι βρέθηκε σε αυτοκίνητο με κοκαΐνη, ηρωίνη και ένα... αρνάκι που έτρωγε πατατάκια - iefimerida.gr

Μια απίστευτη υπόθεση που συνδυάζει ναρκωτικά, ένα αυτοκίνητο και ένα μικρό αρνάκι με το όνομα Πάμπλο απασχόλησε τη Δικαιοσύνη στη Σκωτία.

Ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα σε όχημα που μετέφερε κοκαΐνη και ηρωίνη, συνολικής αξίας περίπου 14.000 λιρών, απέφυγε τελικά τη φυλάκιση, παρά την καταδίκη του για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνηση.

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Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στις 22 Απριλίου 2023, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν ένα ΙΧ στον αυτοκινητόδρομο M74, στη Γλασκώβη. Συνοδηγός ήταν ο 56χρονος Τζον Μακ Νιλ, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν η τότε σύντροφός του, Λίντσεϊ Σάνγκστερ.

Αυτό που προκάλεσε αρχικά την έκπληξη των αστυνομικών δεν ήταν μόνον οι ύποπτες συνθήκες του ελέγχου, αλλά και ένα απρόσμενο εύρημα στο πίσω κάθισμα: ένα μικρό αρνάκι που έτρωγε αμέριμνο από μια σακούλα με πατατάκια.

Το αρνάκι και η απίστευτη δικαιολογία

Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν το ζευγάρι από πού προερχόταν το ζώο, ο Μακ Νιλ φέρεται να απάντησε ότι η σύντροφός του ήταν «εκπαιδευόμενη βοσκοπούλα». Οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι είχαν εντοπίσει το αρνάκι στη μέση του δρόμου, σε επικίνδυνο σημείο, και αποφάσισαν να το περισυλλέξουν για να το σώσουν.

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Το ζώο είχε μάλιστα αποκτήσει το όνομα Πάμπλο, από τον διαβόητο Κολομβιανό βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ωστόσο, η εξήγηση του ζευγαριού δεν έπεισε τους αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αστυνομικός σκύλος εντόπισε δύο σακούλες με ναρκωτικά κάτω από το μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν κοκαΐνη αξίας 4.640 λιρών και ηρωίνη αξίας 10.050 λιρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η καθαρότητα της κοκαΐνης ανερχόταν τουλάχιστον στο 76%.

Η δικαστική απόφαση

Ο Τζον Μακ Νιλ και η Λίντσεϊ Σάνγκστερ κρίθηκαν ένοχοι για κατοχή κοκαΐνης και ηρωίνης με σκοπό τη διακίνηση.

Ο Μακ Νιλ εμφανίστηκε εκ νέου στο δικαστήριο για την ανακοίνωση της ποινής του. Ο δικαστής αποφάσισε να μην του επιβάλει ποινή φυλάκισης, διατάσσοντας αντ' αυτού:

300 ώρες κοινωφελούς εργασίας χωρίς αμοιβή.

Ηλεκτρονική επιτήρηση για έξι μήνες.

Υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι από τις 20:00 έως τις 05:00.

Ο δικαστής ανέφερε ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση που είχε στη διάθεσή του, ο κίνδυνος να υποπέσει ο 56χρονος σε νέα αδικήματα ήταν χαμηλός.

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Η Σάνγκστερ δεν εμφανίστηκε στη διαδικασία επιβολής της ποινής της και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Σε ξεχωριστή διαδικασία είχε παραδεχθεί ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών. Της επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για 18 μήνες και 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Τι απέγινε το αρνάκι

Το αρνάκι, ο Πάμπλο, ανήκε στη φάρμα ενός κτηνοτρόφου στο Μάδεργουελ. Όπως έγινε γνωστό στο δικαστήριο, η ιδιοκτήτρια δεν είχε δώσει την άδειά της στο ζευγάρι να πάρει το ζώο. Μετά τον εντοπισμό του, το αρνάκι μεταφέρθηκε σε φάρμα στο Έιρσαϊρ, όπου παρέμεινε για 48 έως 72 ώρες, προτού επιστραφεί στην ιδιοκτήτριά του.

Η κατηγορία που αφορούσε την παράνομη ιδιοποίηση του ζώου αποσύρθηκε από την εισαγγελική αρχή κατά τη διάρκεια της δίκης, καθώς δεν είχε δηλωθεί κλοπή την επίμαχη περίοδο.

Η συνήγορος υπεράσπισης του Μακ Νιλ ανέφερε ότι ο πελάτης της εργάζεται πλέον ως επικεφαλής ομάδας σε κατασκευαστική εταιρεία και ότι κατά τον χρόνο της σύλληψής του βρισκόταν στο αποκορύφωμα του εθισμού του.

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Όσο για τον «Πάμπλο» επέστρεψε στη φάρμα του σε καλή κατάσταση και, σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά του, προσαρμόστηκε μια χαρά στην παρέα των υπόλοιπων μικρών αρνιών.