Κοίταξαν την έκλειψη ηλίου χωρίς προστασία και τώρα λένε «θα τυφλωθώ» -Σάλος στο διαδίκτυο για πόνο στα μάτια και δυσκολία στην όραση - iefimerida.gr

Η χθεσινή έκλειψη του ηλίου εντυπωσίασε εκατομμύρια ανθρώπους, όμως για ορισμένους θεατές η εμπειρία συνοδεύτηκε από έντονη ανησυχία για την όρασή τους.

Οι αναζητήσεις στο Google για τη φράση «my eyes hurt» («πονούν τα μάτια μου») αυξήθηκαν κατά 1.500% στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε μόλις 24 ώρες, ενώ στην Ισπανία οι αντίστοιχες αναζητήσεις στα ισπανικά αυξήθηκαν κατά 5.000%.

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Οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει ότι η απευθείας θέαση του ήλιου χωρίς ειδικά προστατευτικά γυαλιά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνιμη βλάβη στην όραση.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προκαλέσουν ανησυχία

Μετά την έκλειψη, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραψαν πόνο στα μάτια, πονοκεφάλους και θολή όραση. Ένας χρήστης έγραψε ότι κοίταξε τον Ήλιο «για κυριολεκτικά ένα δευτερόλεπτο» και στη συνέχεια άρχισαν να πονούν τα μάτια του.

Άλλος ανέφερε έντονο πονοκέφαλο, ενώ ένας ακόμη χρήστης υποστήριξε ότι κοίταξε απευθείας την έκλειψη και ένιωσε πως τα μάτια του είχαν υποστεί βλάβη και ότι η όρασή του είχε γίνει πολύ θολή.

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Σε βίντεο στο TikTok, χρήστης δήλωσε ότι τα μάτια του «τον πεθαίνουν» και εξέφρασε τον φόβο ότι μπορεί να τυφλωθεί.

Ο Alex Ionides, σύμβουλος οφθαλμοχειρουργός στο Moorfields Eye Hospital και στο Moorfields Private, προειδοποίησε ότι όποιος εμφανίσει μετά την απευθείας θέαση του ηλίου πόνο στα μάτια, ερεθισμό, θολή ή παραμορφωμένη όραση, νέα σκοτεινά σημεία στο οπτικό πεδίο ή ξαφνικές αλλαγές στην όραση θα πρέπει να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια, μεταδίδει η βρετανική Mirror.

Τι είναι η ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια

Το πρόβλημα που μπορεί να προκληθεί από την απευθείας θέαση ονομάζεται ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια. Ο αμφιβληστροειδής είναι ο φωτοευαίσθητος ιστός στο πίσω μέρος του ματιού που επιτρέπει την όραση.

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Η έντονη ακτινοβολία και η υπεριώδης ακτινοβολία μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς ακόμη και μετά από σύντομη έκθεση.

Το ιδιαίτερα επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι η βλάβη μπορεί αρχικά να μην προκαλεί πόνο, με συνέπεια κάποιος να μην αντιληφθεί αμέσως ότι έχει τραυματιστεί.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν θολή ή παραμορφωμένη όραση, μειωμένη αντίληψη των χρωμάτων, δυσκολία στην ανάγνωση και ένα σκοτεινό σημείο στο κέντρο του οπτικού πεδίου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η όραση μπορεί να βελτιωθεί με τον χρόνο, όμως μπορεί να υπάρξει και μόνιμη απώλεια όρασης.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το γεγονός πως ο ήλιος καλύπτεται εν μέρει κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές να τον κοιτάζει κανείς απευθείας. Η φωτεινότητά του παραμένει αρκετά ισχυρή, ώστε να προκαλέσει βλάβη στον αμφιβληστροειδή.

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Όποιος παρατηρήσει ξαφνικές αλλαγές στην όρασή του μετά την έκλειψη δεν θα πρέπει να τις αγνοήσει, αλλά να απευθυνθεί αμέσως σε επαγγελματία υγείας.