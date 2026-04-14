Μεσανατολικό: Κοινή δήλωση 16 χωρών και της Ελλάδας για τις συζητήσεις Ισραήλ και Λιβάνου -«Να αδράξουν την ευκαιρία» - iefimerida.gr

Δεκαεπτά χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας κάλεσαν σήμερα τον Λίβανο και το Ισραήλ να «αδράξουν την ευκαιρία» των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών στις ΗΠΑ.

«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του (Λιβανέζου) προέδρου Ζοζέφ Αούν να ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και το γεγονός ότι το Ισραήλ συμφώνησε να ξεκινήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Καλούμε και τις δύο πλευρές να αδράξουν αυτή την ευκαιρία», έγραψαν οι 17 χώρες σε κοινό ανακοινωθέν τους.



Ανάμεσα στις χώρες που συνυπογράφουν το ανακοινωθέν, είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Κροατία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Σουηδία.



Η Ουάσινγκτον φιλοξενεί σήμερα απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, τις πρώτες από το 1993, ανάμεσα σε εκπροσώπους του Λιβάνου και του Ισραήλ αλλά με έναν μεγάλο απόντα, τη Χεζμπολάχ.

Τι αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν

«Η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, την οποία έχουμε χαιρετίσει και η οποία πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή από όλα τα μέρη», τονίζουν οι 17 χώρες.



Στο ανακοινωθέν επίσης ότι καταδικάζουν «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ» καθώς και «τις μαζικές ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λίβανο στις 8 Απριλίου, οι οποίες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κοινοποίησαν οι λιβανικές αρχές, σκότωσαν περισσότερους από 350 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 1.000».