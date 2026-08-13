H «κλοπή του αιώνα» στη Γαλλία -Διαρρήκτες άρπαξαν κάρτες... Pokémon, αξίας σχεδόν 80.000 ευρώ - iefimerida.gr

Σπάνιες κάρτες Pokémon, αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, έγιναν στόχος διαρρηκτών στη Γαλλία.

Η διάρρηξη σημειώθηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε ένα κατάστημα που εξειδικεύεται σε συλλεκτικές κάρτες, ιδίως κάρτες Pokémon, στην κεντροανατολική Γαλλία, με την αξία των κλοπιμαίων να υπολογίζεται σε σχεδόν 80.000 ευρώ, δήλωσε η διευθύντριά του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

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H κλοπή έγινε στο Μπουργκουάν Ζαλιέ γύρω στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), σύμφωνα με την αστυνομία, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο, εξήγησε η υπεύθυνη του καταστήματος Smogtrade, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Προτού τραπούν σε φυγή με αυτοκίνητο λόγω του συναγερμού, οι διαρρήκτες κατάφεραν να αρπάξουν «πολλές εκατοντάδες» κάρτες, «σχεδόν όλες» του γιαπωνέζικου franchise Pokémon, συμπλήρωσε η έμπορος, υπολογίζοντας τη ζημιά σε σχεδόν 80.000 ευρώ.

Σπάνιες κάρτες Pokémon

Οι κάρτες Pokémon, ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια μεταξύ των συλλεκτών και ορισμένες από τις οποίες πωλούνται σε εξωφρενικά υψηλές τιμές, προέρχονται από μια ιαπωνική σειρά κινούμενων σχεδίων με θέμα τις περιπέτειες μικρών τεράτων και αποτελούν συχνά στόχο κλοπών τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό.

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Τον Φεβρουάριο του 2024, στη Ρεν, τρεις άνδρες είχαν καταδικαστεί σε ποινές κάθειρξης για την κλοπή δεκάδων χιλιάδων καρτών Pokémon, αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο, στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτήν τη φορά, κάρτες Pokémon, αξίας 100.000 δολαρίων (περίπου 87.000 ευρώ), είχαν κλαπεί από ένα εξειδικευμένο κατάστημα.

Τον επόμενο μήνα, μια σπάνια κάρτα Pikachu, του διάσημου κίτρινου χαρακτήρα της σειράς, είχε πουληθεί σε δημοπρασία έναντι ενός ποσού-ρεκόρ, στα 16,5 εκατομμύρια δολάρια (14,3 εκατομμύρια ευρώ).